В Одесской области количество пострадавших от атаки рф возросло до 8

Количество пострадавших в результате ночной дроновой атаки российских войск в Одесской области возросло до 8, сообщил в понедельник глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

В результате ночной российской атаки пострадали восемь человек. По состоянию на утро в медучреждениях остается четверо раненых. Остальные - продолжают лечение амбулаторно - написал Кипер.

Детали

В Одессе, по словам главы ОВА, повреждена гражданская инфраструктура, медицинское учреждение, жилой дом, складское помещение, станция технического обслуживания, транспортные средства.

На нескольких объектах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали пожарные.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

Дополнение

Ранее было известно о 7 пострадавших из-за атаки рф на Одесскую область.

Ночная атака рф на Одесскую область оставила 7 пострадавших: показали последствия