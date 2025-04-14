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Ночная атака рф на Одесскую область оставила 7 пострадавших: показали последствия

Киев • УНН

 • 4052 просмотра

Ночью враг атаковал Одесскую область дронами, вызвав пожары и разрушения. Повреждена гражданская инфраструктура, склад, СТО, медучреждение и авто, семь человек пострадали.

Ночная атака рф на Одесскую область оставила 7 пострадавших: показали последствия

Из-за ночной атаки российских войск дронами в Одесской области 7 пострадавших, сообщили в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.

Детали

"Ночью враг атаковал Одесскую область ударными БПЛА. Предварительно пострадали 7 человек", - сообщили в ГСЧС.

В результате попаданий, как указано, возникли пожары по нескольким адресам, которые спасатели оперативно ликвидировали.

Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, складское помещение, СТО, медицинское учреждение и автомобили, отметили в ГСЧС.

Дополнение

Ранее было известно о 5 пострадавших из-за атаки рф.

Одесса под террористической атакой: сейчас известно о 5 пострадавших14.04.25, 00:22 • 2501 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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