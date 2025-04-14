Ночная атака рф на Одесскую область оставила 7 пострадавших: показали последствия
Киев • УНН
Ночью враг атаковал Одесскую область дронами, вызвав пожары и разрушения. Повреждена гражданская инфраструктура, склад, СТО, медучреждение и авто, семь человек пострадали.
Из-за ночной атаки российских войск дронами в Одесской области 7 пострадавших, сообщили в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.
Детали
"Ночью враг атаковал Одесскую область ударными БПЛА. Предварительно пострадали 7 человек", - сообщили в ГСЧС.
В результате попаданий, как указано, возникли пожары по нескольким адресам, которые спасатели оперативно ликвидировали.
Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, складское помещение, СТО, медицинское учреждение и автомобили, отметили в ГСЧС.
Дополнение
Ранее было известно о 5 пострадавших из-за атаки рф.
Одесса под террористической атакой: сейчас известно о 5 пострадавших14.04.25, 00:22 • 2501 просмотр