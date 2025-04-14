Нічна атака рф на Одещину залишила 7 постраждалих: показали наслідки
Київ • УНН
Вночі ворог атакував Одеську область дронами, спричинивши пожежі та руйнування. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, склад, СТО, медзаклад та авто, семеро людей постраждали.
Через нічну атаку російських військ дронами в Одеській області cемеро постраждалих, повідомили у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.
Деталі
"Вночі ворог атакував Одеську область ударними БпЛА. Попередньо постраждали 7 осіб", - повідомили у ДСНС.
Внаслідок влучань, як вказано, виникли пожежі за кількома адресами, які рятувальники оперативно ліквідували.
Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, складське приміщення, СТО, медичний заклад та автомобілі, зазначили у ДСНС.
Доповнення
Раніше було відомо про 5 постраждалих через атаку рф.
Одеса під терористичною атакою: нині відомо про 5 постраждалих14.04.25, 00:22 • 2488 переглядiв