Нічна атака рф на Одещину залишила 7 постраждалих: показали наслідки

Через нічну атаку російських військ дронами в Одеській області cемеро постраждалих, повідомили у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.

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"Вночі ворог атакував Одеську область ударними БпЛА. Попередньо постраждали 7 осіб", - повідомили у ДСНС.

Внаслідок влучань, як вказано, виникли пожежі за кількома адресами, які рятувальники оперативно ліквідували.

Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, складське приміщення, СТО, медичний заклад та автомобілі, зазначили у ДСНС.

Доповнення

Раніше було відомо про 5 постраждалих через атаку рф.

Одеса під терористичною атакою: нині відомо про 5 постраждалих