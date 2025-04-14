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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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Financial Times

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The Guardian

ChatGPT

Одеса під терористичною атакою: нині відомо про 5 постраждалих

Київ • УНН

 • 2488 перегляди

Унаслідок нічної атаки дронів в Одесі пошкоджено лікарню та цивільну інфраструктуру. П'ятеро людей отримали поранення, їм надається медична допомога.

Одеса під терористичною атакою: нині відомо про 5 постраждалих

У ніч на понеділок Одеса знову зазнала ворожої атаки. Наразі відомо про 5 постраждалих. Про це повідомляє міський голова Геннадій Труханов, передає УНН.

Деталі

Унаслідок удару безпілотників зазнала пошкоджень одна з міських лікарень: вибухова хвиля пошкодила перекриття, вибила вікна та частково зруйнувала операційну. На щастя, пацієнти та медичний персонал не постраждали.

Однак не обійшлося без поранених в інших частинах міста. За попередньою інформацією, п’ятеро людей отримали травми різного ступеня. Усі вони перебувають під наглядом лікарів, їм надається необхідна допомога.

Крім медичного закладу, удар зачепив і цивільну інфраструктуру. Зазнали пошкоджень житлові будинки, автівки, станція техобслуговування, а також одна з магістральних доріг міста.

На місці інциденту працюють рятувальники, поліція та фахівці міського штабу. Після завершення роботи оперативних служб комунальні бригади приступлять до розчищення завалів і ремонту дорожнього покриття.

Нагадаємо

Увечері ворожі війська атакували Одесу ударними дронами, що призвело до руйнувань та пожеж. Поранення отримали щонайменше четверо осіб, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Удар дронів по Одесі: постраждало чотири людини13.04.25, 23:09 • 2440 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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