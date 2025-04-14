Одесса под террористической атакой: сейчас известно о 5 пострадавших
Киев • УНН
В результате ночной атаки дронов в Одессе повреждены больница и гражданская инфраструктура. Пять человек получили ранения, им оказывается медицинская помощь.
В ночь на понедельник Одесса снова подверглась вражеской атаке. Сейчас известно о 5 пострадавших. Об этом сообщает городской голова Геннадий Труханов, передает УНН.
Детали
В результате удара беспилотников повреждена одна из городских больниц: взрывная волна повредила перекрытия, выбила окна и частично разрушила операционную. К счастью, пациенты и медицинский персонал не пострадали.
Однако не обошлось без раненых в других частях города. По предварительной информации, пять человек получили травмы различной степени. Все они находятся под наблюдением врачей, им оказывается необходимая помощь.
Кроме медицинского учреждения, удар задел и гражданскую инфраструктуру. Повреждены жилые дома, автомобили, станция техобслуживания, а также одна из магистральных дорог города.
На месте инцидента работают спасатели, полиция и специалисты городского штаба. После завершения работы оперативных служб коммунальные бригады приступят к расчистке завалов и ремонту дорожного покрытия.
Напомним
Вечером вражеские войска атаковали Одессу ударными дронами, что привело к разрушениям и пожарам. Ранения получили по меньшей мере четыре человека, повреждена гражданская инфраструктура.
Удар дронов по Одессе: пострадали четыре человека13.04.25, 23:09 • 2467 просмотров