Удар дронов по Одессе: пострадали четыре человека

Вечером террористические войска нанесли удар по Одессе, применив ударные беспилотники. Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Атака привела к разрушениям в городе и вызвала пожары.

По предварительным данным, в результате вражеского обстрела ранения получили не менее четырех человек.

Удар задел гражданскую инфраструктуру – повреждены транспортные средства, на месте зафиксировано несколько очагов возгорания.

На месте инцидента работают спасатели, медики и коммунальные службы. Работы по ликвидации последствий продолжаются, а власти призывают граждан оставаться в укрытиях во время воздушных тревог и не игнорировать сигналы опасности.

Напомним

Ранее городской голова Одессы Геннадий Труханов проинформировал о взрывах в городе.

В Одессе прогремели взрывы, горожан призывают быть осторожными