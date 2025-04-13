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Удар дронов по Одессе: пострадали четыре человека

Киев • УНН

 • 2372 просмотра

Вечером террористические войска атаковали Одессу ударными дронами, что привело к разрушениям и пожарам. Ранения получили как минимум четыре человека, повреждена гражданская инфраструктура.

Удар дронов по Одессе: пострадали четыре человека

Вечером террористические войска нанесли удар по Одессе, применив ударные беспилотники. Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Атака привела к разрушениям в городе и вызвала пожары.

По предварительным данным, в результате вражеского обстрела ранения получили не менее четырех человек.

Удар задел гражданскую инфраструктуру – повреждены транспортные средства, на месте зафиксировано несколько очагов возгорания.

На месте инцидента работают спасатели, медики и коммунальные службы. Работы по ликвидации последствий продолжаются, а власти призывают граждан оставаться в укрытиях во время воздушных тревог и не игнорировать сигналы опасности.

Напомним

Ранее городской голова Одессы Геннадий Труханов проинформировал о взрывах в городе.

В Одессе прогремели взрывы, горожан призывают быть осторожными13.04.25, 22:17 • 13597 просмотров

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