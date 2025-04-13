Удар дронов по Одессе: пострадали четыре человека
Киев • УНН
Вечером террористические войска атаковали Одессу ударными дронами, что привело к разрушениям и пожарам. Ранения получили как минимум четыре человека, повреждена гражданская инфраструктура.
Вечером террористические войска нанесли удар по Одессе, применив ударные беспилотники. Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Атака привела к разрушениям в городе и вызвала пожары.
По предварительным данным, в результате вражеского обстрела ранения получили не менее четырех человек.
Удар задел гражданскую инфраструктуру – повреждены транспортные средства, на месте зафиксировано несколько очагов возгорания.
На месте инцидента работают спасатели, медики и коммунальные службы. Работы по ликвидации последствий продолжаются, а власти призывают граждан оставаться в укрытиях во время воздушных тревог и не игнорировать сигналы опасности.
Напомним
Ранее городской голова Одессы Геннадий Труханов проинформировал о взрывах в городе.
В Одессе прогремели взрывы, горожан призывают быть осторожными13.04.25, 22:17 • 13597 просмотров