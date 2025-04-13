В Одессе прогремели взрывы, горожан призывают быть осторожными
Киев • УНН
В Одессе прогремели взрывы в центре города. Глава ОВА Олег Кипер и мэр Геннадий Труханов призвали горожан быть осторожными и находиться в безопасных местах.
В Одессе прогремели взрывы. Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
В городе слышны взрывы!
Центр города, также будьте осторожны!
Еще взрывы в городе! Будьте в безопасных местах
Напомним
Ранее Воздушные Силы проинформировали об обнаружении вражеских угроз в пределах данной области.