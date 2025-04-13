В Одессе прогремели взрывы, горожан призывают быть осторожными

В Одессе прогремели взрывы. Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

В городе слышны взрывы!

Центр города, также будьте осторожны!

Еще взрывы в городе! Будьте в безопасных местах - заявил глава города Геннадий Труханов.

Напомним

Ранее Воздушные Силы проинформировали об обнаружении вражеских угроз в пределах данной области.

В Одессе прогремели взрывы