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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

Київ • УНН

 • 13643 перегляди

В Одесі пролунали вибухи в центрі міста. Голова ОВА Олег Кіпер та мер Геннадій Труханов закликали містян бути обережними та перебувати у безпечних місцях.

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

В Одесі пролунали вибухи. Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

В місті чутно вибухи!
Центр міста, також будьте обережні!
Ще вибухи у місті! Будьте у безпечних місцях

- заявив голова міста Геннадій Труханов.

Нагадаємо

Раніше Повітряні Сили поінформували щодо виявлення ворожих загроз у межах даної області.

В Одесі пролунали вибухи13.04.25, 02:00 • 2982 перегляди

Юлія Котвицька

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