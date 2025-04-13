В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

В Одесі пролунали вибухи. Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

В місті чутно вибухи!

Центр міста, також будьте обережні!

Ще вибухи у місті! Будьте у безпечних місцях - заявив голова міста Геннадій Труханов.

Нагадаємо

Раніше Повітряні Сили поінформували щодо виявлення ворожих загроз у межах даної області.

В Одесі пролунали вибухи