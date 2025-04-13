В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними
Київ • УНН
В Одесі пролунали вибухи в центрі міста. Голова ОВА Олег Кіпер та мер Геннадій Труханов закликали містян бути обережними та перебувати у безпечних місцях.
В Одесі пролунали вибухи. Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
В місті чутно вибухи!
Центр міста, також будьте обережні!
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