Удар дронів по Одесі: постраждало чотири людини
Київ • УНН
Ввечері терористичні війська атакували Одесу ударними дронами, що призвело до руйнувань та пожеж. Поранення отримали щонайменше четверо осіб, пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Увечері терористичні війська завдали удару по Одесі, застосувавши ударні безпілотники. Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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Атака призвела до руйнувань у місті та спричинила пожежі.
За попередніми даними, внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали щонайменше четверо осіб.
Удар зачепив цивільну інфраструктуру – пошкоджено транспортні засоби, на місці зафіксовано кілька осередків займання.
На місці інциденту працюють рятувальники, медики та комунальні служби. Роботи з ліквідації наслідків тривають, а влада закликає громадян залишатися в укриттях під час повітряних тривог і не ігнорувати сигнали небезпеки.
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