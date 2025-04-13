Удар дронів по Одесі: постраждало чотири людини

Увечері терористичні війська завдали удару по Одесі, застосувавши ударні безпілотники. Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

Атака призвела до руйнувань у місті та спричинила пожежі.

За попередніми даними, внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали щонайменше четверо осіб.

Удар зачепив цивільну інфраструктуру – пошкоджено транспортні засоби, на місці зафіксовано кілька осередків займання.

На місці інциденту працюють рятувальники, медики та комунальні служби. Роботи з ліквідації наслідків тривають, а влада закликає громадян залишатися в укриттях під час повітряних тривог і не ігнорувати сигнали небезпеки.

Нагадаємо

Раніше міський голова Одеси Геннадій Труханов поінформував щодо вибухів у місті.

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними