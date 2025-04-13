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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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Financial Times

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The Guardian

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Удар дронів по Одесі: постраждало чотири людини

Київ • УНН

 • 2457 перегляди

Ввечері терористичні війська атакували Одесу ударними дронами, що призвело до руйнувань та пожеж. Поранення отримали щонайменше четверо осіб, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Удар дронів по Одесі: постраждало чотири людини

Увечері терористичні війська завдали удару по Одесі, застосувавши ударні безпілотники. Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

Атака призвела до руйнувань у місті та спричинила пожежі.

За попередніми даними, внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали щонайменше четверо осіб.

Удар зачепив цивільну інфраструктуру – пошкоджено транспортні засоби, на місці зафіксовано кілька осередків займання.

На місці інциденту працюють рятувальники, медики та комунальні служби. Роботи з ліквідації наслідків тривають, а влада закликає громадян залишатися в укриттях під час повітряних тривог і не ігнорувати сигнали небезпеки.

Нагадаємо

Раніше міський голова Одеси Геннадій Труханов поінформував щодо вибухів у місті.

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними13.04.25, 22:17 • 13651 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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