На побережье Одесской области вынесло морские мины: вовремя ликвидировать опасность удалось благодаря действиям военных

Украинские военные ликвидировали две морские мины, которые прибило к побережью Одесской области. Передает УНН со ссылкой на ГПСУ.

Детали

Военнослужащие Одесского пограничного отряда, осуществляя мониторинг надводной обстановки, обнаружили две морские мины, которые вынесло на побережье в Одесской области. Как отмечают в ведомстве, оба взрывоопасных предмета уже контролируемо обезврежены.

Благодаря бдительности и оперативным действиям военнослужащих ГПСУ взрывоопасные предметы были контролируемо обезврежены. - говорится в заметке.



В пограничной службе напоминают, что в случае обнаружения подозрительных объектов важно не приближаться к ним, чтобы не подвергать себя опасности.

Напомним

В результате дроновой атаки, в ночь на 14 апреля, в Одесской области пострадало 8 человек. Повреждена гражданская инфраструктура, медицинское учреждение и жилой дом.

Двум адмиралам рф, которые командовали обстрелами объектов ЮНЕСКО в Одессе, сообщили о подозрении