На побережье Одесской области вынесло морские мины: вовремя ликвидировать опасность удалось благодаря действиям военных
Киев • УНН
Украинские военные оперативно ликвидировали две морские мины, которые были обнаружены на побережье Одесской области. Благодаря бдительности пограничников, взрывоопасные предметы удалось контролируемо обезвредить.
Украинские военные ликвидировали две морские мины, которые прибило к побережью Одесской области. Передает УНН со ссылкой на ГПСУ.
Детали
Военнослужащие Одесского пограничного отряда, осуществляя мониторинг надводной обстановки, обнаружили две морские мины, которые вынесло на побережье в Одесской области. Как отмечают в ведомстве, оба взрывоопасных предмета уже контролируемо обезврежены.
Благодаря бдительности и оперативным действиям военнослужащих ГПСУ взрывоопасные предметы были контролируемо обезврежены.
В пограничной службе напоминают, что в случае обнаружения подозрительных объектов важно не приближаться к ним, чтобы не подвергать себя опасности.
Напомним
В результате дроновой атаки, в ночь на 14 апреля, в Одесской области пострадало 8 человек. Повреждена гражданская инфраструктура, медицинское учреждение и жилой дом.
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