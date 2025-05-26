В Киеве на территории детсада нашли минометную мину времен Второй мировой войны
Киев • УНН
В Голосеевском районе Киева, на территории детского сада, обнаружили минометную мину времен Второй мировой войны. Опасный предмет изъяли саперы и вывезли на полигон для уничтожения.
В одном из районов Киева, на территории дошкольного учреждения, строители наткнулись на минометную мину времен Второй мировой войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Детали
Опасный предмет изъяли на территории детского сада в Голосеевском районе Киева саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования.
Специалисты вывезли боеприпас на специальный полигон для дальнейшего уничтожения.
Во время проведения работ на территории детского сада рабочие обнаружили подозрительный предмет, похожий на боеприпас.
На место немедленно выехали специалисты, которые идентифицировали находку как минометную мину периода Второй мировой.
"Во время обезвреживания мины персонал и дети были временно перемещены в другой детсад", - отметили в ГСЧС.
Дополнительно
После завершения работ территорию тщательно обследовали на наличие других взрывоопасных предметов.
Угрозы для населения нет.
Справка
Минометные мины – это тип артиллерийских боеприпасов, которые использовались в больших количествах во время Второй мировой войны. Из-за давности и коррозии они остаются крайне опасными даже после десятилетий в земле.
Напомним
С начала 2024 года на территории Киева обнаружено уже 40 взрывоопасных предметов, оставленных со времен Второй мировой войны.
ГСЧС призывает граждан быть внимательными и немедленно сообщать о подозрительных предметах.
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