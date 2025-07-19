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Украинские ВМС уничтожили морскую мину на побережье Одесской области (видео)

Киев • УНН

 • 1188 просмотра

На побережье Одесской области подразделение ВМС ВСУ уничтожило противокорабельную морскую мину, которую принесло волнами. Взрывоопасный предмет ликвидировали контролируемым подрывом.

Украинские ВМС уничтожили морскую мину на побережье Одесской области (видео)

На побережье Одесской области подразделение Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожило очередную противокорабельную морскую мину. Об этом информирует УНН со ссылкой на Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ).

На побережье Одесской области одним из подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожена очередная противокорабельная морская мина, которую волнами отнесло к берегу

- говорится в сообщении.

Отмечается, что взрывоопасный предмет был оперативно ликвидирован путем контролируемого подрыва.

ВМС ВС Украины обращаются ко всем гражданам с настойчивым предупреждением:

  • НЕ приближайтесь к неизвестным предметам в воде или на берегу.
    • НЕ игнорируйте запрещающие знаки или предупреждения.

      "В случае обнаружения подозрительных объектов – немедленно сообщайте соответствующие службы", - добавили в ВМС ВСУ.

      Напомним

      В Голосеевском районе Киева, на территории детского сада, обнаружили минометную мину времен Второй мировой войны. Опасный предмет изъяли саперы и вывезли на полигон для уничтожения.

      В Харьковской области автомобиль пиротехников ГСЧС подорвался на взрывном устройстве 16.06.25, 17:08 • 3030 просмотров

      Вита Зеленецкая

      Вита Зеленецкая

      ВойнаУНН-Одесса
      Одесская область
      Вооруженные силы Украины
      Киев
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