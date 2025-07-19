Украинские ВМС уничтожили морскую мину на побережье Одесской области (видео)

На побережье Одесской области подразделение Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожило очередную противокорабельную морскую мину. Об этом информирует УНН со ссылкой на Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ).

На побережье Одесской области одним из подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожена очередная противокорабельная морская мина, которую волнами отнесло к берегу - говорится в сообщении.

Отмечается, что взрывоопасный предмет был оперативно ликвидирован путем контролируемого подрыва.

ВМС ВС Украины обращаются ко всем гражданам с настойчивым предупреждением:

НЕ приближайтесь к неизвестным предметам в воде или на берегу.

НЕ игнорируйте запрещающие знаки или предупреждения.

"В случае обнаружения подозрительных объектов – немедленно сообщайте соответствующие службы", - добавили в ВМС ВСУ.

Напомним

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