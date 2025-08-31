В результате взрыва у берегов Одессы пострадало гражданское судно, потерь среди экипажа нет - ВМС

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 17690 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 45022 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 70161 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 85814 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 102897 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 250956 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 109435 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 84759 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 98822 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 317689 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Теги
Авторы
Команда ГСЧС приютила собаку Джесси, которая потеряла хозяина в результате российской атаки на Киев30 августа, 23:20 • 10822 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 11689 просмотра
Иран ввел ограничения на въезд для россиян31 августа, 00:31 • 8876 просмотра
В течение суток Силы беспилотных систем поразили 636 целей РФPhoto31 августа, 00:56 • 10388 просмотра
Херсонщина получила миллионные генераторы от США для отопления и больниц31 августа, 02:01 • 5836 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 10182 просмотра
2 сентября ожидаются магнитные бури из-за выброса плазмы на Солнце04:55 • 6550 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 93306 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 222427 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 225317 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 317690 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 266679 просмотра
Си Цзиньпин
Нарендра Моди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Реджеп Тайип Эрдоган
Украина
Донецкая область
Государственная граница Украины
Китай
Запорожье
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 105898 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 238731 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 262174 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 259366 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 239527 просмотра
Фейковые новости
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

В результате взрыва у берегов Одессы пострадало гражданское судно, потерь среди экипажа нет - ВМС

Киев • УНН

 • 106 просмотра

У берегов Одессы гражданское судно наткнулось на взрывоопасный предмет, что вызвало взрыв. Корабль не получил серьезных повреждений, экипаж цел.

В результате взрыва у берегов Одессы пострадало гражданское судно, потерь среди экипажа нет - ВМС

У берегов Одессы гражданское судно наткнулось на взрывоопасный предмет, в результате чего произошел взрыв. В результате инцидента корабль не получил серьезных повреждений, среди экипажа пострадавших или погибших нет, сообщил журналисту УНН представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Детали

Мы можем подтвердить, что произошел взрыв неустановленного взрывоопасного предмета, однако судно не получило существенных повреждений, идет своим ходом. Среди экипажа потерь нет. Судно гражданское. Факт подтверждаем, работа по разминированию продолжается

- сообщил Плетенчук.

Представитель ВМС подчеркнул, что мероприятия по поддержанию минной безопасности проводятся постоянно. Он подчеркнул, что в течение двух лет подобных инцидентов не происходило.

Мероприятия по поддержанию минной безопасности проводятся постоянно силами Военно-морских сил и других соответствующих подразделений. Эта работа незаметна, но она продолжалась всегда и в течение двух лет у нас подобных инцидентов не происходило

- добавил Плетенчук.

Он также подчеркнул, что гарантировать абсолютную безопасность в море трудно, однако если бы не работа ВМС, то таких случаев было бы в десятки раз больше.

Несмотря на всю эту работу, которую мы делаем, на 100% гарантировать безопасность, конечно, трудно. Если бы Военно-морские силы не разминировали постоянно теми силами, которые у нас уже есть, таких случаев было бы в десятки раз больше. В этом году мы обнаружили и обезвредили уже десятки таких предметов, в частности со времен Второй мировой войны

- подытожил представитель

Дополнение

В Одесской области на пляже погибли три человека: женщина и двое мужчин. Предварительно установлено, что они подорвались на неизвестных предметах во время купания.

На побережье Одесской области подразделение ВМС ВСУ уничтожило противокорабельную морскую мину, которую принесло волнами. Взрывоопасный предмет ликвидировали контролируемым подрывом.

Павел Зинченко

