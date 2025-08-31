В результате взрыва у берегов Одессы пострадало гражданское судно, потерь среди экипажа нет - ВМС

У берегов Одессы гражданское судно наткнулось на взрывоопасный предмет, в результате чего произошел взрыв. В результате инцидента корабль не получил серьезных повреждений, среди экипажа пострадавших или погибших нет, сообщил журналисту УНН представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Представитель ВМС подчеркнул, что мероприятия по поддержанию минной безопасности проводятся постоянно. Он подчеркнул, что в течение двух лет подобных инцидентов не происходило.

Мероприятия по поддержанию минной безопасности проводятся постоянно силами Военно-морских сил и других соответствующих подразделений. Эта работа незаметна, но она продолжалась всегда и в течение двух лет у нас подобных инцидентов не происходило

Он также подчеркнул, что гарантировать абсолютную безопасность в море трудно, однако если бы не работа ВМС, то таких случаев было бы в десятки раз больше.

Несмотря на всю эту работу, которую мы делаем, на 100% гарантировать безопасность, конечно, трудно. Если бы Военно-морские силы не разминировали постоянно теми силами, которые у нас уже есть, таких случаев было бы в десятки раз больше. В этом году мы обнаружили и обезвредили уже десятки таких предметов, в частности со времен Второй мировой войны