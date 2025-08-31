В результате взрыва у берегов Одессы пострадало гражданское судно, потерь среди экипажа нет - ВМС
Киев • УНН
У берегов Одессы гражданское судно наткнулось на взрывоопасный предмет, что вызвало взрыв. Корабль не получил серьезных повреждений, экипаж цел.
У берегов Одессы гражданское судно наткнулось на взрывоопасный предмет, в результате чего произошел взрыв. В результате инцидента корабль не получил серьезных повреждений, среди экипажа пострадавших или погибших нет, сообщил журналисту УНН представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.
Детали
Мы можем подтвердить, что произошел взрыв неустановленного взрывоопасного предмета, однако судно не получило существенных повреждений, идет своим ходом. Среди экипажа потерь нет. Судно гражданское. Факт подтверждаем, работа по разминированию продолжается
Представитель ВМС подчеркнул, что мероприятия по поддержанию минной безопасности проводятся постоянно. Он подчеркнул, что в течение двух лет подобных инцидентов не происходило.
Мероприятия по поддержанию минной безопасности проводятся постоянно силами Военно-морских сил и других соответствующих подразделений. Эта работа незаметна, но она продолжалась всегда и в течение двух лет у нас подобных инцидентов не происходило
Он также подчеркнул, что гарантировать абсолютную безопасность в море трудно, однако если бы не работа ВМС, то таких случаев было бы в десятки раз больше.
Несмотря на всю эту работу, которую мы делаем, на 100% гарантировать безопасность, конечно, трудно. Если бы Военно-морские силы не разминировали постоянно теми силами, которые у нас уже есть, таких случаев было бы в десятки раз больше. В этом году мы обнаружили и обезвредили уже десятки таких предметов, в частности со времен Второй мировой войны
Дополнение
В Одесской области на пляже погибли три человека: женщина и двое мужчин. Предварительно установлено, что они подорвались на неизвестных предметах во время купания.
На побережье Одесской области подразделение ВМС ВСУ уничтожило противокорабельную морскую мину, которую принесло волнами. Взрывоопасный предмет ликвидировали контролируемым подрывом.