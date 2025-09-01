Спикер ВМС о взрыве судна у берегов Одессы: возможно, это последствия ночной атаки рф
Киев • УНН
Гражданское судно 31 августа наткнулось у берегов Одессы на неустановленное взрывное устройство. Возможно, это последствия одной из ночных атак врага, когда после сбития что-то оставалось в акватории. Об этом сообщил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Вчера у нас был неприятный инцидент. Он обошелся без жертв и без существенных потерь, в смысле технических. Но этот вопрос изучается, потому что – это было неустановленное взрывное устройство. Возможно, это последствия ночной атаки, когда после сбития что-то оставалось в акватории
Он добавил, что продолжается разминирование акватории Черного моря.
Но в любом случае эта работа довольно успешно продолжается, и десятки изъятых и уничтоженных взрывоопасных предметов, мин, в частности, со времен Второй мировой войны, с ними мы тоже сталкиваемся постоянно. Периодически мины выбрасывает на побережье, и мы тоже уничтожаем их. Но все равно опасность довольно велика
Дополнение
