05:46 • 4834 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
05:39 • 7662 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 17783 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 18120 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 50094 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 87834 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 98843 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 112743 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 121254 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 257521 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
публикации
Эксклюзивы
Спикер ВМС о взрыве судна у берегов Одессы: возможно, это последствия ночной атаки рф

Киев • УНН

 • 3202 просмотра

Гражданское судно 31 августа наткнулось на неустановленное взрывное устройство у берегов Одессы, что привело к взрыву. Инцидент обошелся без жертв и значительных технических потерь, но расследование продолжается.

Спикер ВМС о взрыве судна у берегов Одессы: возможно, это последствия ночной атаки рф

Гражданское судно 31 августа наткнулось у берегов Одессы на неустановленное взрывное устройство. Возможно, это последствия одной из ночных атак врага, когда после сбития что-то оставалось в акватории. Об этом сообщил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Вчера у нас был неприятный инцидент. Он обошелся без жертв и без существенных потерь, в смысле технических. Но этот вопрос изучается, потому что – это было неустановленное взрывное устройство. Возможно, это последствия ночной атаки, когда после сбития что-то оставалось в акватории

- сказал Плетенчук.

Он добавил, что продолжается разминирование акватории Черного моря.

Но в любом случае эта работа довольно успешно продолжается, и десятки изъятых и уничтоженных взрывоопасных предметов, мин, в частности, со времен Второй мировой войны, с ними мы тоже сталкиваемся постоянно. Периодически мины выбрасывает на побережье, и мы тоже уничтожаем их. Но все равно опасность довольно велика

- рассказал Плетенчук.

Дополнение

Плетенчук сообщал, что у берегов Одессы гражданское судно наткнулось на взрывоопасный предмет, в результате чего произошел взрыв. В результате инцидента корабль не получил серьезных повреждений, среди экипажа пострадавших или погибших нет.

Анна Мурашко

ОбществоВойна в УкраинеПроисшествия
Военно-морские силы Украины
Одесса