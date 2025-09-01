Спикер ВМС о взрыве судна у берегов Одессы: возможно, это последствия ночной атаки рф

Гражданское судно 31 августа наткнулось у берегов Одессы на неустановленное взрывное устройство. Возможно, это последствия одной из ночных атак врага, когда после сбития что-то оставалось в акватории. Об этом сообщил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Вчера у нас был неприятный инцидент. Он обошелся без жертв и без существенных потерь, в смысле технических. Но этот вопрос изучается, потому что – это было неустановленное взрывное устройство. Возможно, это последствия ночной атаки, когда после сбития что-то оставалось в акватории - сказал Плетенчук.

Он добавил, что продолжается разминирование акватории Черного моря.

Но в любом случае эта работа довольно успешно продолжается, и десятки изъятых и уничтоженных взрывоопасных предметов, мин, в частности, со времен Второй мировой войны, с ними мы тоже сталкиваемся постоянно. Периодически мины выбрасывает на побережье, и мы тоже уничтожаем их. Но все равно опасность довольно велика - рассказал Плетенчук.

Дополнение

Плетенчук сообщал, что у берегов Одессы гражданское судно наткнулось на взрывоопасный предмет, в результате чего произошел взрыв. В результате инцидента корабль не получил серьезных повреждений, среди экипажа пострадавших или погибших нет.