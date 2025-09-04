Одесса под атакой вражеских дронов: в городе раздаются взрывы - Труханов

$41.360.01
48.180.29
ukenru
3 сентября, 17:28 • 15935 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 14:02 • 25947 просмотра
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
3 сентября, 13:52 • 21985 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 22293 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 41813 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 22779 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24 • 24253 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 22565 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 24572 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 46720 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
публикации
Эксклюзивы
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне23:48 • 166 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 14886 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 41813 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo3 сентября, 06:57 • 32724 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады

3 сентября, 06:16 • 46720 просмотра
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 46720 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto3 сентября, 06:00 • 43516 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Saab JAS 39 Gripen
ТикТок

Одесса под атакой вражеских дронов: в городе раздаются взрывы - Труханов

Киев • УНН

 • 344 просмотра

В Одессе ночью 4 сентября прогремели взрывы из-за атаки российских беспилотников. Воздушные силы предупреждали об опасности дронов из акватории Черного моря.

Одесса под атакой вражеских дронов: в городе раздаются взрывы - Труханов

В Одессе в ночь на 4 сентября прогремели взрывы во время очередной атаки российских ударных беспилотников. Об этом пишет УНН со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова.

Также Воздушные силы ранее предупреждали об опасности применения дронов в регионе.

Ударные БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одессу/Черноморское. Одесса - находитесь в укрытиях!

- говорится в сообщении.

Информация о масштабах поражения и возможных последствиях уточняется. Официальных данных пока не было. 

Спикер ВМС о взрыве судна у берегов Одессы: возможно, это последствия ночной атаки рф01.09.25, 09:10 • 6470 просмотров

Вероника Марченко

Война в УкраинеУНН-Одесса
Черное море
Одесса