Одесса под атакой вражеских дронов: в городе раздаются взрывы - Труханов
Киев • УНН
В Одессе ночью 4 сентября прогремели взрывы из-за атаки российских беспилотников. Воздушные силы предупреждали об опасности дронов из акватории Черного моря.
В Одессе в ночь на 4 сентября прогремели взрывы во время очередной атаки российских ударных беспилотников. Об этом пишет УНН со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова.
Также Воздушные силы ранее предупреждали об опасности применения дронов в регионе.
Ударные БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одессу/Черноморское. Одесса - находитесь в укрытиях!
Информация о масштабах поражения и возможных последствиях уточняется. Официальных данных пока не было.
