Одесса под атакой вражеских дронов: в городе раздаются взрывы - Труханов

В Одессе в ночь на 4 сентября прогремели взрывы во время очередной атаки российских ударных беспилотников. Об этом пишет УНН со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова.

Также Воздушные силы ранее предупреждали об опасности применения дронов в регионе.

Ударные БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одессу/Черноморское. Одесса - находитесь в укрытиях!