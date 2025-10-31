$42.080.01
Ексклюзив
12:28 • 5026 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
12:08 • 13929 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
11:42 • 7828 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
10:56 • 19158 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
10:52 • 13160 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
09:39 • 17939 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
08:46 • 24152 перегляди
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
07:56 • 14143 перегляди
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
07:53 • 23946 перегляди
росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters
31 жовтня, 07:20 • 22016 перегляди
В Україну йде тепла погода з дощами у деяких регіонах: синоптик озвучила прогноз на 1 і 2 листопада
У Печерському суді розпочалось засідання, де оберуть запобіжний захід Труханову

Київ • УНН

 • 454 перегляди

У Печерському районному суді Києва розпочалось засідання щодо обрання запобіжного заходу міському голові Одеси Геннадію Труханову. Йому інкримінують службову недбалість, що спричинила загибель людей.

У Печерському суді розпочалось засідання, де оберуть запобіжний захід Труханову

У Печерському районному суді Києва розпочалось засідання, на якому мають обрати запобіжний захід міському голові Одеси Геннадію Труханову, підозрюваному в службовій недбалості. Труханов клопотав про дистанційну участь у засіданні, повідомляє кореспондент УНН із зали суду.

Деталі

Як стало відомо УНН, Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні на засіданні у Печерському суді. Початок суду мав відбутися о 14 годині, проте відбулася затримка.

Сторона обвинувачення проситиме для нього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо

На початку жовтня в Одесі пройшли сильні дощі, які забрали життя 9 людей. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив провести повну перевірку після загибелі дев'яти людей через негоду в Одесі.

Також Президент України Володимир Зеленський підписав указ стосовно осіб, у яких підтверджена наявність російського громадянства. Меру Одеси Геннадію Труханову за матеріалами Служби безпеки України припинено громадянство України.

"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру Труханову29.10.25, 08:50 • 53309 переглядiв

28 жовтня стало відомо, що ексмеру Одеси Геннадію Труханову повідомили про підозру - за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила загибель людей).

Труханов заявив, що для нього вручення підозри стало "повною несподіванкою". За його словами, трагедія, яка сталася внаслідок потужної зливи, була стихійним лихом, масштаби якого перевищили можливості міської інфраструктури.

Альона Уткіна

Кримінал та НП
Геннадій Труханов
Дощі в Україні
Служба безпеки України
Володимир Зеленський
Одеса
Київ