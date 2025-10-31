У Печерському суді розпочалось засідання, де оберуть запобіжний захід Труханову
Київ • УНН
У Печерському районному суді Києва розпочалось засідання щодо обрання запобіжного заходу міському голові Одеси Геннадію Труханову. Йому інкримінують службову недбалість, що спричинила загибель людей.
У Печерському районному суді Києва розпочалось засідання, на якому мають обрати запобіжний захід міському голові Одеси Геннадію Труханову, підозрюваному в службовій недбалості. Труханов клопотав про дистанційну участь у засіданні, повідомляє кореспондент УНН із зали суду.
Деталі
Як стало відомо УНН, Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні на засіданні у Печерському суді. Початок суду мав відбутися о 14 годині, проте відбулася затримка.
Сторона обвинувачення проситиме для нього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Нагадаємо
На початку жовтня в Одесі пройшли сильні дощі, які забрали життя 9 людей. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив провести повну перевірку після загибелі дев'яти людей через негоду в Одесі.
Також Президент України Володимир Зеленський підписав указ стосовно осіб, у яких підтверджена наявність російського громадянства. Меру Одеси Геннадію Труханову за матеріалами Служби безпеки України припинено громадянство України.
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру Труханову29.10.25, 08:50 • 53309 переглядiв
28 жовтня стало відомо, що ексмеру Одеси Геннадію Труханову повідомили про підозру - за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила загибель людей).
Труханов заявив, що для нього вручення підозри стало "повною несподіванкою". За його словами, трагедія, яка сталася внаслідок потужної зливи, була стихійним лихом, масштаби якого перевищили можливості міської інфраструктури.