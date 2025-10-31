В Печерском суде началось заседание, где изберут меру пресечения Труханову
Киев • УНН
В Печерском районном суде Киева началось заседание по избранию меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Ему инкриминируют служебную халатность, повлекшую гибель людей.
В Печерском районном суде Киева началось заседание, на котором должны избрать меру пресечения городскому голове Одессы Геннадию Труханову, подозреваемому в служебной халатности. Труханов ходатайствовал о дистанционном участии в заседании, сообщает корреспондент УНН из зала суда.
Детали
Как стало известно УНН, Труханову будут избирать меру пресечения сегодня на заседании в Печерском суде. Начало суда должно было состояться в 14 часов, однако произошла задержка.
Сторона обвинения будет просить для него меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Напомним
В начале октября в Одессе прошли сильные дожди, которые унесли жизни 9 человек. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести полную проверку после гибели девяти человек из-за непогоды в Одессе.
Также Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ в отношении лиц, у которых подтверждено наличие российского гражданства. Мэру Одессы Геннадию Труханову по материалам Службы безопасности Украины прекращено гражданство Украины.
28 октября стало известно, что экс-мэру Одессы Геннадию Труханову сообщили о подозрении - по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая гибель людей).
Труханов заявил, что для него вручение подозрения стало "полной неожиданностью". По его словам, трагедия, произошедшая в результате мощного ливня, была стихийным бедствием, масштабы которого превысили возможности городской инфраструктуры.