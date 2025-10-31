Загибель людей через негоду в Одесі: посадовцям обрали запобіжні заходи
Київ • УНН
Суд обрав запобіжні заходи підозрюваним посадовцям Одеської міської ради та КП "Міські дороги" у справі про загибель дев'яти людей в Одесі. Це сталося через службову недбалість після буревію 30 вересня.
У справі про загибель дев’яти людей в Одесі через буревій 30 вересня обрано запобіжні заходи підозрюваним посадовцям, повідомили у п'ятницю в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
За клопотаннями прокурорів Офісу Генерального прокурора у межах кримінального провадження щодо службової недбалості, яка спричинила загибель людей (ч. 3 ст. 367 КК України), підозрюваним посадовцям Одеської міської ради та підпорядкованого комунального підприємства "Міські дороги" судом обрано запобіжні заходи
- заступнику міського голови – цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу контролю;
- заступниці міського голови – нічний домашній арешт;
- начальнику структурного підрозділу та головному інженеру структурного підрозділу КП «Міські дороги» – нічний домашній арешт із носінням електронного засобу контролю;
- директору Департаменту муніципальної безпеки, головному інженеру та директору КП «Міські дороги» – тримання під вартою із альтернативою застави у 1,5 млн грн;
- директору Департаменту міського господарства - тримання під вартою із альтернативою застави у 3 млн грн.
Також повідомляємо, що наразі за клопотанням прокуратури розпочато судове засідання по запобіжному заходу колишньому меру Одеси
Сторона обвинувачення проситиме для нього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Нагадаємо
На початку жовтня в Одесі пройшли сильні дощі, які забрали життя 9 людей. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив провести повну перевірку після загибелі дев'яти людей через негоду в Одесі.
Також Президент України Володимир Зеленський підписав указ стосовно осіб, у яких підтверджена наявність російського громадянства. Меру Одеси Геннадію Труханову за матеріалами Служби безпеки України припинено громадянство України.
28 жовтня стало відомо, що ексмеру Одеси Геннадію Труханову повідомили про підозру - за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила загибель людей).
Труханов заявив, що для нього вручення підозри стало "повною несподіванкою". За його словами, трагедія, яка сталася внаслідок потужної зливи, була стихійним лихом, масштаби якого перевищили можливості міської інфраструктури.