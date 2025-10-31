Гибель людей из-за непогоды в Одессе: чиновникам избрали меры пресечения

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
14:27 • 2080 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
12:28 • 10160 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
12:08 • 19336 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
11:42 • 11657 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
10:56 • 23513 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
10:52 • 14770 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
09:39 • 18884 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
31 октября, 08:46 • 24702 просмотра
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
31 октября, 07:56 • 14375 просмотра
За взрыв на почте в Киеве задержали 40-летнего мужчину: он делал "сувениры из боеприпасов"
31 октября, 07:53 • 24192 просмотра
россия атаковала Украину ракетой, побудившей Трампа выйти из ядерного договора - Reuters
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Боев за сутки стало почти на четверть меньше: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto31 октября, 06:24 • 35922 просмотра
Взрывы прогремели в ярославле: под ударом оказался крупнейший НПЗ на севере россииVideo31 октября, 06:50 • 11175 просмотра
Графики отключений света действуют круглосуточно, рф снова атаковала энергетику31 октября, 08:39 • 31111 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto09:35 • 27283 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto10:39 • 19032 просмотра
публикации
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов12:08 • 19345 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
10:56 • 23522 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto10:39 • 19218 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto09:35 • 27467 просмотра
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30 октября, 11:42 • 68627 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Василий Малюк
Дональд Трамп
Геннадий Труханов
Актуальные места
Украина
Венгрия
Соединённые Штаты
Литва
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video11:19 • 6902 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 27518 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 59968 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 64250 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 86322 просмотра
Актуальное
Техника
Дія (сервис)
Ракетный комплекс "Панцирь"
Отопление
Золото

Гибель людей из-за непогоды в Одессе: чиновникам избрали меры пресечения

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Суд избрал меры пресечения подозреваемым должностным лицам Одесского городского совета и КП "Городские дороги" по делу о гибели девяти человек в Одессе. Это произошло из-за служебной халатности после урагана 30 сентября.

Гибель людей из-за непогоды в Одессе: чиновникам избрали меры пресечения

По делу о гибели девяти человек в Одессе из-за урагана 30 сентября избраны меры пресечения подозреваемым должностным лицам, сообщили в пятницу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

По ходатайствам прокуроров Офиса Генерального прокурора в рамках уголовного производства относительно служебной халатности, повлекшей гибель людей (ч. 3 ст. 367 УК Украины), подозреваемым должностным лицам Одесского городского совета и подчиненного коммунального предприятия "Городские дороги" судом избраны меры пресечения

- сообщили в прокуратуре и перечислили:
  • заместителю городского головы – круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля;
    • заместителю городского головы – ночной домашний арест;
      • начальнику структурного подразделения и главному инженеру структурного подразделения КП «Городские дороги» – ночной домашний арест с ношением электронного средства контроля;
        • директору Департамента муниципальной безопасности, главному инженеру и директору КП «Городские дороги» – содержание под стражей с альтернативой залога в 1,5 млн грн;
          • директору Департамента городского хозяйства - содержание под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

            Также сообщаем, что сейчас по ходатайству прокуратуры начато судебное заседание по мере пресечения бывшему мэру Одессы

            - сообщили в Офисе Генпрокурора.

            В Печерском суде началось заседание, где изберут меру пресечения Труханову31.10.25, 15:26 • 1014 просмотров

            Сторона обвинения будет просить для него меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

            Напомним

            В начале октября в Одессе прошли сильные дожди, которые унесли жизни 9 человек. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести полную проверку после гибели девяти человек из-за непогоды в Одессе.

            Также Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ относительно лиц, у которых подтверждено наличие российского гражданства. Мэру Одессы Геннадию Труханову по материалам Службы безопасности Украины прекращено гражданство Украины.

            "Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение Труханову29.10.25, 08:50 • 53455 просмотров

            28 октября стало известно, что экс-мэру Одессы Геннадию Труханову сообщили о подозрении - по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая гибель людей).

            Труханов заявил, что для него вручение подозрения стало "полной неожиданностью". По его словам, трагедия, произошедшая в результате мощного ливня, была стихийным бедствием, масштабы которого превысили возможности городской инфраструктуры.

            Юлия Шрамко

            Криминал и ЧПУНН-Одесса
            Геннадий Труханов
            Дожди в Украине
            Генеральный прокурор Украины
            Служба безопасности Украины
            Владимир Зеленский
            Одесса