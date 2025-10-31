Гибель людей из-за непогоды в Одессе: чиновникам избрали меры пресечения

Суд избрал меры пресечения подозреваемым должностным лицам Одесского городского совета и КП "Городские дороги" по делу о гибели девяти человек в Одессе. Это произошло из-за служебной халатности после урагана 30 сентября.

По делу о гибели девяти человек в Одессе из-за урагана 30 сентября избраны меры пресечения подозреваемым должностным лицам, сообщили в пятницу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН. По ходатайствам прокуроров Офиса Генерального прокурора в рамках уголовного производства относительно служебной халатности, повлекшей гибель людей (ч. 3 ст. 367 УК Украины), подозреваемым должностным лицам Одесского городского совета и подчиненного коммунального предприятия "Городские дороги" судом избраны меры пресечения - сообщили в прокуратуре и перечислили: заместителю городского головы – круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля;

заместителю городского головы – ночной домашний арест;

начальнику структурного подразделения и главному инженеру структурного подразделения КП «Городские дороги» – ночной домашний арест с ношением электронного средства контроля;

директору Департамента муниципальной безопасности, главному инженеру и директору КП «Городские дороги» – содержание под стражей с альтернативой залога в 1,5 млн грн;

директору Департамента городского хозяйства - содержание под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн. Также сообщаем, что сейчас по ходатайству прокуратуры начато судебное заседание по мере пресечения бывшему мэру Одессы - сообщили в Офисе Генпрокурора. В Печерском суде началось заседание, где изберут меру пресечения Труханову Сторона обвинения будет просить для него меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Напомним В начале октября в Одессе прошли сильные дожди, которые унесли жизни 9 человек. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести полную проверку после гибели девяти человек из-за непогоды в Одессе. Также Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ относительно лиц, у которых подтверждено наличие российского гражданства. Мэру Одессы Геннадию Труханову по материалам Службы безопасности Украины прекращено гражданство Украины. "Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение Труханову 28 октября стало известно, что экс-мэру Одессы Геннадию Труханову сообщили о подозрении - по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая гибель людей). Труханов заявил, что для него вручение подозрения стало "полной неожиданностью". По его словам, трагедия, произошедшая в результате мощного ливня, была стихийным бедствием, масштабы которого превысили возможности городской инфраструктуры.