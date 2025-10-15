Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким тимчасово поклав виконання обов’язків голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації на Владислава Гайваненка, передає УНН.

Іншим указом Президент звільнив Сергія Лисака з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Сам Лисак повідомив в соцмережах, що сьогодні він закінчує свою роботу на посаді начальника Дніпропетровської ОВА.

Позаду - чималий шлях, пройдений за понад 2,5 роки. Він був сповнений викликів, перед якими ворог ставив щодень. Втім, з командою не відступали від чітких пріоритетів. Серед них - допомога Силам оборони, розвиток ветеранської політики, соціального, реабілітаційного та освітнього напрямків. І попереду - не менш відповідальні задачі