Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський тимчасово поклав виконання обов’язків голови Дніпропетровської ОДА на Владислава Гайваненка. Це сталося після звільнення Сергія Лисака з цієї посади, який, за повідомленнями ЗМІ, очолить Одеську міську військову адміністрацію.
Деталі
Іншим указом Президент звільнив Сергія Лисака з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.
Сам Лисак повідомив в соцмережах, що сьогодні він закінчує свою роботу на посаді начальника Дніпропетровської ОВА.
Позаду - чималий шлях, пройдений за понад 2,5 роки. Він був сповнений викликів, перед якими ворог ставив щодень. Втім, з командою не відступали від чітких пріоритетів. Серед них - допомога Силам оборони, розвиток ветеранської політики, соціального, реабілітаційного та освітнього напрямків. І попереду - не менш відповідальні задачі
Хто такий Владислав Гайваненко
Гайваненко був заступником начальника Дніпропетровської ОВА. Також він - колишній очільник Київського районного відділу поліції ГУНП в Одесі. За інформацією місцевих ЗМІ, Владислав Гайваненко входив до списку одеських силовиків, що підлягали негайній люстрації.
Згідно з декларацією за 2024 рік Гайваненко має, зокрема, автомобіль LEXUS GX 470 2007 року випуску. Його дружина володіє автомобілем Porsche Cayenne 2013 року випуску.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський 15 жовтня 2025 року призначив Сергія Лисака начальником Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області. Це закріплено розпорядженням №119/2025-РП.
Контекст
Зміни розпочалися після того, як 14 жовтня меру Одеси Геннадію Труханову за матеріалами Служби безпеки України припинили громадянство України.
Геннадій Труханов заявляв, що не має російського громадянства. Він додав, що готує позови до судів України та Європейського суду з прав людини.