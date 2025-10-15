$41.750.14
09:25 • 1844 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
09:00 • 5650 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
08:32 • 5756 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
08:03 • 10899 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
07:49 • 13051 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
07:17 • 19525 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
07:08 • 20723 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
06:15 • 13171 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
05:48 • 14772 перегляди
86 зі 113 дронів знешкоджено над Україною під час нічної атаки рф
14 жовтня, 23:34 • 15736 перегляди
Уряд закликає громади не поспішати з опалювальним сезоном, зберігаючи ресурси - Кулеба
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію07:08 • 20723 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo05:50 • 35425 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси14 жовтня, 13:31 • 87867 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо

Київ • УНН

 • 1852 перегляди

Президент Володимир Зеленський тимчасово поклав виконання обов’язків голови Дніпропетровської ОДА на Владислава Гайваненка. Це сталося після звільнення Сергія Лисака з цієї посади, який, за повідомленнями ЗМІ, очолить Одеську міську військову адміністрацію.

Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
Фото: Владислав Гайваненко

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким тимчасово поклав виконання обов’язків голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації на Владислава Гайваненка, передає УНН.

Деталі

Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації на Гайваненка Владислава Вікторовича

 - йдеться в указі.

Іншим указом Президент звільнив Сергія Лисака з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Сам Лисак повідомив в соцмережах, що сьогодні він закінчує свою роботу на посаді начальника Дніпропетровської ОВА.

Позаду - чималий шлях, пройдений за понад 2,5 роки. Він був сповнений викликів, перед якими ворог ставив щодень. Втім, з командою не відступали від чітких пріоритетів. Серед них - допомога Силам оборони, розвиток ветеранської політики, соціального, реабілітаційного та освітнього напрямків. І попереду - не менш відповідальні задачі 

- написав Лисак.

Хто такий Владислав Гайваненко

Гайваненко був заступником начальника Дніпропетровської ОВА. Також він - колишній очільник Київського районного відділу поліції ГУНП в Одесі. За інформацією місцевих ЗМІ, Владислав Гайваненко входив до списку одеських силовиків, що підлягали негайній люстрації.

Згідно з декларацією за 2024 рік Гайваненко має, зокрема, автомобіль LEXUS GX 470 2007 року випуску. Його дружина володіє автомобілем Porsche Cayenne 2013 року випуску.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський 15 жовтня 2025 року призначив Сергія Лисака начальником Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області. Це закріплено розпорядженням №119/2025-РП.

ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Одеську міську військову адміністрацію очолить голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Президент вже підписав відповідний указ.

Контекст

Зміни розпочалися після того, як 14 жовтня меру Одеси Геннадію Труханову за матеріалами Служби безпеки України припинили громадянство України.

Геннадій Труханов заявляв, що не має російського громадянства. Він додав, що готує позови до судів України та Європейського суду з прав людини.

Анна Мурашко

СуспільствоПолітика
Геннадій Труханов
Сергій Лисак
Служба безпеки України
Володимир Зеленський
Україна
Одеса