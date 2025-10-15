Одеську МВА очолить голова Дніпропетровської ОВА Лисак - ЗМІ
Київ • УНН
Одеську міську військову адміністрацію, за повідомленнями очолить голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За даними ЗМІ, Президент вже підписав відповідний указ.
Одеську міську військову адміністрацію очолить голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Про це повідомляють джерела телемарафону "Єдині новини", передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, Одеську МВА очолить голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, і Президент вже підписав відповідний указ.
Що відомо про Сергія Лисака
Лисак брав участь у 2014-2015 та 2017 роках в АТО.
Працював начальником УСБУ в Житомирській області з травня 2020 року по липень 2022 року.
У березні 2022 року отримав звання бригадний генерал.
З липня 2022 року по лютий 2023 року був начальником УСБУ на Дніпропетровщині.
У 2023 році був призначений указом Президента головою Дніпропетровської ОВА.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський повідомляв, що найближчим часом він призначить керівника Одеської військової адміністрації.
Зеленський відповів на петицію щодо військової адміністрації в Одесі14.10.25, 15:37 • 2718 переглядiв
Контекст
14 жовтня меру Одеси Геннадію Труханову за матеріалами Служби безпеки України припинено громадянство України.
Геннадій Труханов заявляв, що не має російського громадянства. Він додав, що готує позови до судів України та Європейського суду з прав людини.