Одесскую ГВА возглавит глава Днепропетровской ОВА Лысак - СМИ
Киев • УНН
Одесскую городскую военную администрацию, по сообщениям, возглавит глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По данным СМИ, Президент уже подписал соответствующий указ.
Одесскую городскую военную администрацию возглавит глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Об этом сообщают источники телемарафона "Единые новости", передает УНН.
Детали
Как сообщается, Одесскую ГВА возглавит глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, и Президент уже подписал соответствующий указ.
Что известно о Сергее Лысаке
Лысак участвовал в 2014-2015 и 2017 годах в АТО.
Работал начальником УСБУ в Житомирской области с мая 2020 года по июль 2022 года.
В марте 2022 года получил звание бригадный генерал.
С июля 2022 года по февраль 2023 года был начальником УСБУ на Днепропетровщине.
В 2023 году был назначен указом Президента главой Днепропетровской ОВА.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский сообщал, что в ближайшее время он назначит руководителя Одесской военной администрации.
Контекст
14 октября мэру Одессы Геннадию Труханову по материалам Службы безопасности Украины прекращено гражданство Украины.
Геннадий Труханов заявлял, что не имеет российского гражданства. Он добавил, что готовит иски в суды Украины и Европейский суд по правам человека.