Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский временно возложил исполнение обязанностей главы Днепропетровской ОГА на Владислава Гайваненко. Это произошло после увольнения Сергея Лысака с этой должности, который, по сообщениям СМИ, возглавит Одесскую городскую военную администрацию.
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым временно возложил исполнение обязанностей главы Днепропетровской областной государственной администрации на Владислава Гайваненко, передает УНН.
Детали
Временно возложить исполнение обязанностей главы Днепропетровской областной государственной администрации на Гайваненко Владислава Викторовича
Другим указом Президент уволил Сергея Лысака с должности главы Днепропетровской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.
Сам Лысак сообщил в соцсетях, что сегодня он заканчивает свою работу на должности начальника Днепропетровской ОВА.
Позади - немалый путь, пройденный за более чем 2,5 года. Он был полон вызовов, перед которыми враг ставил каждый день. Впрочем, с командой не отступали от четких приоритетов. Среди них - помощь Силам обороны, развитие ветеранской политики, социального, реабилитационного и образовательного направлений. И впереди - не менее ответственные задачи
Кто такой Владислав Гайваненко
Гайваненко был заместителем начальника Днепропетровской ОВА. Также он - бывший глава Киевского районного отдела полиции ГУНП в Одессе. По информации местных СМИ, Владислав Гайваненко входил в список одесских силовиков, подлежащих немедленной люстрации.
Согласно декларации за 2024 год Гайваненко имеет, в частности, автомобиль LEXUS GX 470 2007 года выпуска. Его жена владеет автомобилем Porsche Cayenne 2013 года выпуска.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский 15 октября 2025 года назначил Сергея Лысака начальником Одесской городской военной администрации Одесского района Одесской области. Это закреплено распоряжением №119/2025-РП.
СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Одесскую городскую военную администрацию возглавит глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Президент уже подписал соответствующий указ.
Контекст
Изменения начались после того, как 14 октября мэру Одессы Геннадию Труханову по материалам Службы безопасности Украины прекратили гражданство Украины.
Геннадий Труханов заявлял, что не имеет российского гражданства. Он добавил, что готовит иски в суды Украины и Европейский суд по правам человека.