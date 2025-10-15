Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым временно возложил исполнение обязанностей главы Днепропетровской областной государственной администрации на Владислава Гайваненко, передает УНН.

Другим указом Президент уволил Сергея Лысака с должности главы Днепропетровской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Сам Лысак сообщил в соцсетях, что сегодня он заканчивает свою работу на должности начальника Днепропетровской ОВА.

Позади - немалый путь, пройденный за более чем 2,5 года. Он был полон вызовов, перед которыми враг ставил каждый день. Впрочем, с командой не отступали от четких приоритетов. Среди них - помощь Силам обороны, развитие ветеранской политики, социального, реабилитационного и образовательного направлений. И впереди - не менее ответственные задачи