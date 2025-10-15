$41.750.14
48.240.10
ukenru
09:25 • 964 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
09:00 • 3990 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
08:32 • 4684 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
08:03 • 10392 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
07:49 • 12640 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
07:17 • 18950 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
07:08 • 20253 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
06:15 • 13108 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
05:48 • 14736 просмотра
86 из 113 дронов обезврежены над Украиной во время ночной атаки рф
14 октября, 23:34 • 15702 просмотра
Правительство призывает общины не спешить с отопительным сезоном, сохраняя ресурсы - Кулеба
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2м/с
76%
754мм
Популярные новости
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 53237 просмотра
Мошенники предлагают "легкий заработок" в соцсетях: как защититься15 октября, 01:08 • 39646 просмотра
Жестокие столкновения в Газе: ХАМАС совершил публичную казнь восьми человек - CNN15 октября, 01:39 • 58743 просмотра
Экстренные отключения света введены в ряде областей05:19 • 16065 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo05:50 • 34552 просмотра
публикации
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ08:15 • 10990 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
07:17 • 18933 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию07:08 • 20239 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo05:50 • 34658 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы14 октября, 13:31 • 87545 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Марк Рютте
Джон Хили
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Великобритания
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 53322 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 33258 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 35194 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 43269 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 47194 просмотра
Актуальное
Сериал
Фильм
Еврофайтер Тайфун
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно

Киев • УНН

 • 970 просмотра

Президент Владимир Зеленский временно возложил исполнение обязанностей главы Днепропетровской ОГА на Владислава Гайваненко. Это произошло после увольнения Сергея Лысака с этой должности, который, по сообщениям СМИ, возглавит Одесскую городскую военную администрацию.

Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
Фото: Владислав Гайваненко

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым временно возложил исполнение обязанностей главы Днепропетровской областной государственной администрации на Владислава Гайваненко, передает УНН.

Детали

Временно возложить исполнение обязанностей главы Днепропетровской областной государственной администрации на Гайваненко Владислава Викторовича

 - говорится в указе.

Другим указом Президент уволил Сергея Лысака с должности главы Днепропетровской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Сам Лысак сообщил в соцсетях, что сегодня он заканчивает свою работу на должности начальника Днепропетровской ОВА.

Позади - немалый путь, пройденный за более чем 2,5 года. Он был полон вызовов, перед которыми враг ставил каждый день. Впрочем, с командой не отступали от четких приоритетов. Среди них - помощь Силам обороны, развитие ветеранской политики, социального, реабилитационного и образовательного направлений. И впереди - не менее ответственные задачи 

- написал Лысак.

Кто такой Владислав Гайваненко

Гайваненко был заместителем начальника Днепропетровской ОВА. Также он - бывший глава Киевского районного отдела полиции ГУНП в Одессе. По информации местных СМИ, Владислав Гайваненко входил в список одесских силовиков, подлежащих немедленной люстрации.

Согласно декларации за 2024 год Гайваненко имеет, в частности, автомобиль LEXUS GX 470 2007 года выпуска. Его жена владеет автомобилем Porsche Cayenne 2013 года выпуска.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский 15 октября 2025 года назначил Сергея Лысака начальником Одесской городской военной администрации Одесского района Одесской области. Это закреплено распоряжением №119/2025-РП.

СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Одесскую городскую военную администрацию возглавит глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Президент уже подписал соответствующий указ.

Контекст

Изменения начались после того, как 14 октября мэру Одессы Геннадию Труханову по материалам Службы безопасности Украины прекратили гражданство Украины.

Геннадий Труханов заявлял, что не имеет российского гражданства. Он добавил, что готовит иски в суды Украины и Европейский суд по правам человека.

Анна Мурашко

ОбществоПолитика
Геннадий Труханов
Сергей Лысак
Служба безопасности Украины
Владимир Зеленский
Украина
Одесса