Суд залишив Труханова під цілодобовим домашнім арештом
Київ • УНН
Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову, якого підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі дев’яти людей. Він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, повідомляє Офіс Генпрокурора, передає УНН.
Деталі
У ОГП імені фігуранта не вказують, але з матеріалів справ відомо, що мова йде про експера Одеси Геннадія Труханова.
Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу щодо обрання запобіжного заходу колишньому міському голові Одеси, підозрюваного у службовій недбалості, що призвела до загибелі дев’яти людей (ч. 3 ст. 367 КК України)
Прокурори наполягали на необхідності збереження жорсткого запобіжного заходу, обґрунтовано довівши тяжкість наслідків інкримінованого правопорушення та ризики перешкоджання досудовому розслідуванню.
За результатами апеляційного розгляду суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю, погодившись із доводами сторони обвинувачення щодо наявних процесуальних ризиків
Нагадаємо
На початку жовтня в Одесі пройшли сильні дощі, які забрали життя 9 людей. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив провести повну перевірку після загибелі дев'яти людей через негоду в Одесі.
28 жовтня стало відомо, що ексмеру Одеси Геннадію Труханову повідомили про підозру - за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила загибель людей).
Печерський районний суд обрав запобіжний захід колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову у вигляді цілодобового домашнього арешту до 28 грудня. Його підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час буревію 30 вересня.