Суд оставил Труханова под круглосуточным домашним арестом
Киев • УНН
Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову, которого подозревают в служебной халатности, приведшей к гибели девяти человек. Он будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщает Офис Генпрокурора, передает УНН.
Детали
В ОГП имени фигуранта не указывают, но из материалов дел известно, что речь идет об экс-мэре Одессы Геннадии Труханове.
Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты на определение об избрании меры пресечения бывшему городскому голове Одессы, подозреваемому в служебной халатности, повлекшей гибель девяти человек (ч. 3 ст. 367 УК Украины)
Прокуроры настаивали на необходимости сохранения жесткой меры пресечения, обоснованно доказав тяжесть последствий инкриминируемого правонарушения и риски препятствования досудебному расследованию.
По результатам апелляционного рассмотрения суд оставил в силе меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля, согласившись с доводами стороны обвинения относительно имеющихся процессуальных рисков
Напомним
В начале октября в Одессе прошли сильные дожди, которые унесли жизни 9 человек. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести полную проверку после гибели девяти человек из-за непогоды в Одессе.
28 октября стало известно, что экс-мэру Одессы Геннадию Труханову сообщили о подозрении - по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая гибель людей).
Печерский районный суд избрал меру пресечения бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову в виде круглосуточного домашнего ареста до 28 декабря. Его подозревают в служебной халатности, повлекшей гибель людей во время урагана 30 сентября.