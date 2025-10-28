Труханову сообщено о подозрении - источник
Бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая гибель людей).
Детали
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ в отношении лиц, у которых подтверждено наличие российского гражданства.
Мэру Одессы Геннадию Труханову по материалам Службы безопасности Украины прекращено гражданство Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СБУ имеет достаточно доказательств российского гражданства бывшего городского головы Одессы Геннадия Труханова. На основе этого было принято решение о его отставке, поскольку глава государства не мог доверить управление Одессой человеку с российским гражданством.
В начале октября в Одессе прошли сильные ливневые дожди, которые унесли жизни 10 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести полную проверку после гибели девяти человек из-за непогоды в Одессе.