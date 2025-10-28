$42.070.07
Труханову сообщено о подозрении - источник
16:50 • 31887 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 25834 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 30972 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 55744 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 34915 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 26014 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 21631 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 16837 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 53683 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 2
28 октября, 12:22 • 38064 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья
28 октября, 12:53 • 19619 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллиона
28 октября, 13:18 • 22226 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вирусной
17:10 • 12340 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и Ирландии
18:29 • 7232 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет16:50 • 31887 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 228 октября, 12:22 • 38144 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 48714 просмотра
Эксклюзив
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 53683 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Биньямин Нетаньяху
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Нидерланды
Судан
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto18:29 • 7332 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto17:10 • 12415 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto28 октября, 13:18 • 22305 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья28 октября, 12:53 • 19695 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo28 октября, 08:22 • 43122 просмотра
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Хранитель

Труханову сообщено о подозрении - источник

Киев • УНН

 • 1418 просмотра

Бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая гибель людей).

Труханову сообщено о подозрении - источник

Бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову сообщено о подозрении, передает УНН.

Детали

Как сообщают источники УНН, экс-мэру Одессы Геннадию Труханову сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая гибель людей).

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ в отношении лиц, у которых подтверждено наличие российского гражданства.

Мэру Одессы Геннадию Труханову по материалам Службы безопасности Украины прекращено гражданство Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СБУ имеет достаточно доказательств российского гражданства бывшего городского головы Одессы Геннадия Труханова. На основе этого было принято решение о его отставке, поскольку глава государства не мог доверить управление Одессой человеку с российским гражданством.

В начале октября в Одессе прошли сильные ливневые дожди, которые унесли жизни 10 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести полную проверку после гибели девяти человек из-за непогоды в Одессе.

Павел Башинский

ПолитикаКриминал и ЧП
Обыск
Геннадий Труханов
Одесса