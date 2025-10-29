Экс-мэр Одессы Труханов о подозрении: "Для меня эта ситуация стала неожиданностью"

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
12:54 • 11746 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:21 • 12076 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
11:54 • 20337 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
09:51 • 15869 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 56269 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 44340 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 45396 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 113678 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 59036 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 54147 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
КНДР испытала новую стратегическую крылатую ракету накануне визита Трампа в Южную Корею29 октября, 04:30 • 41387 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30 • 59018 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 36478 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo08:05 • 28450 просмотра
Танкер с российской нефтью развернулся на пути в Индию после санкций США08:48 • 15813 просмотра
публикации
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:54 • 11727 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto11:54 • 20309 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto11:14 • 15481 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 56242 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30 • 59612 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Ким Чен Ын
Си Цзиньпин
Майк Джонсон
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Донецкая область
Китай
Реклама
УНН Lite
Джейми Ли Кертис раскрыла, как "случайно" попала в актерскую профессию13:18 • 2832 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo08:05 • 28888 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 36897 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 30739 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto28 октября, 17:10 • 32942 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Золото
Фильм

Экс-мэр Одессы Труханов о подозрении: "Для меня эта ситуация стала неожиданностью"

Киев • УНН

 • 466 просмотра

Бывший городской голова Одессы Геннадий Труханов назвал вручение подозрения "полной неожиданностью", заявив, что трагедия после ливня была стихийным бедствием, которое превысило возможности городской инфраструктуры. Он подчеркнул, что не избегает ответственности, но проблема водоотведения в Одессе требует миллиардных инвестиций и государственной поддержки.

Экс-мэр Одессы Труханов о подозрении: "Для меня эта ситуация стала неожиданностью"

Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что для него вручение подозрения стало "полной неожиданностью". По его словам, трагедия, произошедшая в результате мощного ливня, была стихийным бедствием, масштабы которого превысили возможности городской инфраструктуры. Об этом экс-мэр сообщил в Телеграме, пишет УНН.

Подробности

Относительно вручения мне "подозрений". Для меня эта ситуация стала неожиданностью 

– написал Труханов в своем Telegram-канале.

Бывший глава города подчеркнул, что в момент непогоды все городские службы действовали максимально оперативно.

Мы работали по минутам – городской совет, службы, коммунальщики. Одесситов предупреждали о ливне, но сообщение от гидрометцентра поступило уже тогда, когда люди, к сожалению, погибли

– отметил он.

Труханов подчеркнул, что не избегает ответственности, однако отметил масштабность природного бедствия.

Я не избегаю ответственности, но должен сказать честно: это было стихийное бедствие, масштабы которого превысили возможности любой системы 

– заявил бывший мэр.

Он также признал, что проблема водоотведения в Одессе является критической и требует значительных финансовых вливаний.

Проблема водоотведения в Одессе действительно катастрофическая, и ее решение требует миллиардов гривен инвестиций и государственной поддержки. Город в одиночку с этим никогда не справится

– подчеркнул Труханов.

Мэр добавил, что готов предоставить все документы, подтверждающие работу городских служб в период непогоды.

Напомним

Как ранее сообщал УНН, экс-мэру Одессы Геннадию Труханову сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая гибель людей).

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подтвердил сообщение о подозрении бывшему городскому голове Одессы, заявив, что "Это не о халатности, а о преступной халатности".

Также накануне сообщалось, что правоохранители объявили о подозрении не только бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову - ее получили несколько должностных лиц Одесского городского совета и коммунального предприятия.

Степан Гафтко

Политика
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Руслан Кравченко
Одесса