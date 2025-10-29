Экс-мэр Одессы Труханов о подозрении: "Для меня эта ситуация стала неожиданностью"
Киев • УНН
Бывший городской голова Одессы Геннадий Труханов назвал вручение подозрения "полной неожиданностью", заявив, что трагедия после ливня была стихийным бедствием, которое превысило возможности городской инфраструктуры. Он подчеркнул, что не избегает ответственности, но проблема водоотведения в Одессе требует миллиардных инвестиций и государственной поддержки.
Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что для него вручение подозрения стало "полной неожиданностью". По его словам, трагедия, произошедшая в результате мощного ливня, была стихийным бедствием, масштабы которого превысили возможности городской инфраструктуры. Об этом экс-мэр сообщил в Телеграме, пишет УНН.
Подробности
Относительно вручения мне "подозрений". Для меня эта ситуация стала неожиданностью
Бывший глава города подчеркнул, что в момент непогоды все городские службы действовали максимально оперативно.
Мы работали по минутам – городской совет, службы, коммунальщики. Одесситов предупреждали о ливне, но сообщение от гидрометцентра поступило уже тогда, когда люди, к сожалению, погибли
Труханов подчеркнул, что не избегает ответственности, однако отметил масштабность природного бедствия.
Я не избегаю ответственности, но должен сказать честно: это было стихийное бедствие, масштабы которого превысили возможности любой системы
Он также признал, что проблема водоотведения в Одессе является критической и требует значительных финансовых вливаний.
Проблема водоотведения в Одессе действительно катастрофическая, и ее решение требует миллиардов гривен инвестиций и государственной поддержки. Город в одиночку с этим никогда не справится
Мэр добавил, что готов предоставить все документы, подтверждающие работу городских служб в период непогоды.
Напомним
Как ранее сообщал УНН, экс-мэру Одессы Геннадию Труханову сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая гибель людей).
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подтвердил сообщение о подозрении бывшему городскому голове Одессы, заявив, что "Это не о халатности, а о преступной халатности".
Также накануне сообщалось, что правоохранители объявили о подозрении не только бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову - ее получили несколько должностных лиц Одесского городского совета и коммунального предприятия.