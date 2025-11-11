Умер одиозный экс-нардеп и лидер партии "5.10" Геннадий Балашов
Киев • УНН
Бывший народный депутат Украины и основатель либертарианской партии "5.10" Геннадий Балашов скончался в возрасте 64 лет. Причина смерти пока не разглашается, но известно, что Балашов имел радикальную экономическую позицию и был подозреваем в уклонении от уплаты налогов.
Детали
Балашов был известен своей радикальной экономической позицией — он предлагал полностью отменить большинство налогов и заменить их единым сбором "5.10". Политик неоднократно делал противоречивые заявления, в частности выступал против закона об украинском языке.
В 2021 году Государственная фискальная служба сообщила Балашову о подозрении в уклонении от уплаты почти 10 миллионов гривен налогов и арестовала его имущество. Через год дело передали в суд, после чего он выехал в США.
Вне Украины Балашов активно вел свой YouTube-канал, где критиковал власть, называл президента Владимира Зеленского "диктатором" и утверждал, что в Украине введен "военный коммунизм".
