Румынского евродепутата, которая угрожала "сломать ноги Зеленскому", хотят отправить в психбольницу

Скандального румынского евродепутата Диану Шошоакэ, известную своими пророссийскими заявлениями, в частности тем, что она в москве пригрозила "сломать ноги Зеленскому, если он приедет в парламент Румынии", снова вызвали в Генеральную прокуратуру страны, где потребовали ее согласия на госпитализацию. Об этом сообщает Digi24, пишет УНН.

Политику предъявили обвинения в 11 преступлениях, среди которых – легионерская пропаганда, антисемитизм, оскорбления и пропаганда лиц, осужденных за геноцид.

Верховный суд Румынии отстранил пророссийскую кандидатку Шошоаке от президентской гонки

По словам самой Шошоакэ, прокуратура требовала ее согласия на госпитализацию в психиатрическую больницу.

Они вызвали меня на допрос, я не знаю почему, и чтобы я дала согласие на госпитализацию в психиатрическую больницу, потому что, по их словам, это было сделано за политические заявления