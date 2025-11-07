Румынского евродепутата, которая угрожала "сломать ноги Зеленскому", хотят отправить в психбольницу
Киев • УНН
Российско-румынского евродепутата Диану Шошоакэ снова вызвали в Генпрокуратуру, требуя согласия на госпитализацию. Ей предъявили обвинения в 11 преступлениях, среди которых легионерская пропаганда и антисемитизм.
Скандального румынского евродепутата Диану Шошоакэ, известную своими пророссийскими заявлениями, в частности тем, что она в москве пригрозила "сломать ноги Зеленскому, если он приедет в парламент Румынии", снова вызвали в Генеральную прокуратуру страны, где потребовали ее согласия на госпитализацию. Об этом сообщает Digi24, пишет УНН.
Подробности
Политику предъявили обвинения в 11 преступлениях, среди которых – легионерская пропаганда, антисемитизм, оскорбления и пропаганда лиц, осужденных за геноцид.
По словам самой Шошоакэ, прокуратура требовала ее согласия на госпитализацию в психиатрическую больницу.
Они вызвали меня на допрос, я не знаю почему, и чтобы я дала согласие на госпитализацию в психиатрическую больницу, потому что, по их словам, это было сделано за политические заявления
Она также назвала ситуацию "актом аннулирования и опасным прецедентом для демократии", заявив, что преследование носит политический характер.
В октябре Генпрокуратура Румынии подтвердила открытие дела против Шошоакэ за незаконное лишение свободы в скандале с итальянскими журналистами и экстремистскую пропаганду, а также обратилась в Европейскую прокуратуру с просьбой снять с нее депутатскую неприкосновенность.
Напомним
В октябре Шошоакэ полетела в москву, где приняла участие в праздновании юбилея пропагандистского канала RT. Именно там она заявила, что "переломает ноги Зеленскому", если он еще раз осмелится приехать в парламент Румынии.