Проросійська євродепутатка від Румунії пригрозила "переламати ноги Зеленському"

Скандальна ультраправа депутатка Європарламенту від Румунії Діана Шошоаке знову опинилася в центрі міжнародного скандалу. Політикиня похвалилася тим, що у 2023 році перешкодила виступу президента України Володимира Зеленського в парламенті Румунії, а тепер публічно пригрозила "переламати йому ноги". Про це скандальна особа повідомила на своїй сторінці у Facebook під час перебування у москві, пише УНН.

Деталі

Як повідомила проросійська депутатка на своїй сторінці у Facebook, вона зробила цю заяву під час візиту до москви на зустріч із учасниками Міжнародної асоціації "Друзі росії", яку очолює відомий путініст П’єтро Страмецці.

Візит Шошоаке до росії збігся зі святкуванням 20-річчя пропагандистського телеканалу RT, на якому виступав і володимир путін.

Під час виступу на московському заході депутатка згадала "напружені події" під час візиту Зеленського до Бухареста в жовтні 2023 року, стверджуючи, що саме вона "зірвала" його звернення до румунських парламентарів.

Якщо він наважиться прийти до мого парламенту, я йому ноги переламаю! Нехай не сміє виголошувати промову в моєму парламенті. Чому я кажу "мій парламент"? Тому що Конституція Румунії говорить, що ми, парламентарі, є представниками румунського народу, єдиними, хто може представляти суверенітет румунського народу – заявила Шошоаке.

Після цього вона повторила низку фейкових заяв про нібито утиски румунської меншини в Україні, звинувативши Київ у "забороні православ’я" та "утисках мови".

Зустріч, за її словами, завершилася оплесками – політикиня навіть похвалилася, що молоді учасники "оцінили силу промови та глибину її християнського і націоналістичного послання".

Діана Шошоаке вже давно має репутацію проросійської провокаторки. У самій Румунії проти неї ведеться розслідування за 11 кримінальними статтями, серед яких – пропаганда культу воєнних злочинів, заперечення Голокосту та розпалювання ненависті.

Два румунські катери порушили кордон на Дунаї - прикордонники