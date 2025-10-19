$41.640.00
09:24
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
08:44 • 13514 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 31205 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 45820 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 43436 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 44833 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 52365 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 71633 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 48298 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 49934 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
Пророссийский евродепутат от Румынии пригрозила "переломать ноги Зеленскому"

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Пророссийский евродепутат Шошоакэ во время визита в москву заявила, что "переломает ноги Зеленскому", если он еще раз осмелится выступать в румынском парламенте.

Пророссийский евродепутат от Румынии пригрозила "переломать ноги Зеленскому"

Скандальный ультраправый депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоакэ снова оказалась в центре международного скандала. Политик похвасталась тем, что в 2023 году помешала выступлению президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Румынии, а теперь публично пригрозила "переломать ему ноги". Об этом скандальная особа сообщила на своей странице в Facebook во время пребывания в москве, пишет УНН.

Подробности

Как сообщила пророссийский депутат на своей странице в Facebook, она сделала это заявление во время визита в москву на встречу с участниками Международной ассоциации "Друзья россии", которую возглавляет известный путинист Пьетро Страмецци.

Визит Шошоакэ в россию совпал с празднованием 20-летия пропагандистского телеканала RT, на котором выступал и владимир путин.

Во время выступления на московском мероприятии депутат упомянула "напряженные события" во время визита Зеленского в Бухарест в октябре 2023 года, утверждая, что именно она "сорвала" его обращение к румынским парламентариям.

Если он посмеет прийти в мой парламент, я ему ноги переломаю! Пусть не смеет произносить речь в моем парламенте. Почему я говорю "мой парламент"? Потому что Конституция Румынии говорит, что мы, парламентарии, являемся представителями румынского народа, единственными, кто может представлять суверенитет румынского народа 

– заявила Шошоакэ.

После этого она повторила ряд фейковых заявлений о якобы притеснениях румынского меньшинства в Украине, обвинив Киев в "запрете православия" и "притеснениях языка".

Встреча, по ее словам, завершилась аплодисментами – политик даже похвасталась, что молодые участники "оценили силу речи и глубину ее христианского и националистического послания".

Диана Шошоакэ уже давно имеет репутацию пророссийской провокаторши. В самой Румынии против нее ведется расследование по 11 уголовным статьям, среди которых – пропаганда культа военных преступлений, отрицание Холокоста и разжигание ненависти.

Два румынских катера нарушили границу на Дунае - пограничники14.10.25, 12:13

Степан Гафтко

