Пророссийский евродепутат от Румынии пригрозила "переломать ноги Зеленскому"

Скандальный ультраправый депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоакэ снова оказалась в центре международного скандала. Политик похвасталась тем, что в 2023 году помешала выступлению президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Румынии, а теперь публично пригрозила "переломать ему ноги". Об этом скандальная особа сообщила на своей странице в Facebook во время пребывания в москве, пишет УНН.

Подробности

Как сообщила пророссийский депутат на своей странице в Facebook, она сделала это заявление во время визита в москву на встречу с участниками Международной ассоциации "Друзья россии", которую возглавляет известный путинист Пьетро Страмецци.

Визит Шошоакэ в россию совпал с празднованием 20-летия пропагандистского телеканала RT, на котором выступал и владимир путин.

Во время выступления на московском мероприятии депутат упомянула "напряженные события" во время визита Зеленского в Бухарест в октябре 2023 года, утверждая, что именно она "сорвала" его обращение к румынским парламентариям.

Если он посмеет прийти в мой парламент, я ему ноги переломаю! Пусть не смеет произносить речь в моем парламенте. Почему я говорю "мой парламент"? Потому что Конституция Румынии говорит, что мы, парламентарии, являемся представителями румынского народа, единственными, кто может представлять суверенитет румынского народа – заявила Шошоакэ.

После этого она повторила ряд фейковых заявлений о якобы притеснениях румынского меньшинства в Украине, обвинив Киев в "запрете православия" и "притеснениях языка".

Встреча, по ее словам, завершилась аплодисментами – политик даже похвасталась, что молодые участники "оценили силу речи и глубину ее христианского и националистического послания".

Диана Шошоакэ уже давно имеет репутацию пророссийской провокаторши. В самой Румынии против нее ведется расследование по 11 уголовным статьям, среди которых – пропаганда культа военных преступлений, отрицание Холокоста и разжигание ненависти.

