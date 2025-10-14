Два румынских катера нарушили границу на Дунае - пограничники

Дважды за сутки румынские катера незаконно пересекли государственную границу Украины на реке Дунай, сообщили в Госпогранслужбе во вторник, пишет УНН.

Детали

"Два румынских катера нарушили государственную границу Украины на Дунае", - говорится в сообщении.

Пограничники задержали нарушителей с разницей в несколько часов. Как выяснилось, оба судна вышли на рыбалку без карт и навигационных приборов, поэтому случайно зашли во внутренние воды Украины, сообщили пограничники.

На четырех граждан Румынии составлены админпротоколы за незаконное пересечение государственной границы. Нарушители переданы румынской стороне.

