13:49 • 1886 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
10:46 • 10460 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 21988 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 20728 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 26649 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 63803 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 58237 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 32011 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 55419 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 34983 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
Пограничная полиция Румынии сообщила, сколько украинцев в 2025 году нелегально пересекли границу

Киев • УНН

 • 6 просмотра

За первые семь месяцев 2025 года более 5400 украинцев незаконно пересекли границу с Румынией. Это меньше, чем в прошлом году, и для них действует специальный правовой режим временной защиты.

Пограничная полиция Румынии сообщила, сколько украинцев в 2025 году нелегально пересекли границу

За первые семь месяцев 2025 года более 5400 граждан Украины незаконно пересекли границу с Румынией. Это меньше, чем в прошлом году, когда пограничники зафиксировали более 7600 таких случаев.

Об этом сообщает digi24, пишет УНН.

Детали

В Пограничной полиции Румынии сообщили, что большинство нарушителей выявили инспекции из приграничных районов Сигету-Мармацией и Ясс, а также подразделения Береговой охраны. Несмотря на снижение количества случаев по сравнению с прошлым годом, проблема незаконного пересечения остается одной из самых актуальных на румынско-украинской границе.

Правоохранители объясняют, что украинцы, оказавшиеся на территории Румынии без законных оснований, не подвергаются обычным санкциям, предусмотренным за нелегальное пересечение. Учитывая войну, развязанную россией против Украины, для них действует специальный правовой режим.

Вместо стандартных процедур миграционного контроля, граждане Украины имеют возможность воспользоваться защитными механизмами, предусмотренными законодательством ЕС.

Основной из них – временная защита, которая действует на территории всех стран-членов Союза, включая Румынию.

Таким образом, румынские власти подчеркивают, что реагируют на ситуацию не только в рамках безопасности границ, но и в гуманитарном ключе, предоставляя украинцам доступ к правовым инструментам, которые позволяют легально находиться в стране.

Президент Румынии подписал закон, который позволяет военным сбивать дроны, которые "заблудились"19.05.25, 15:44 • 2810 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираНаши за границей
Европейский Союз
Румыния
Украина