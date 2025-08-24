Пограничная полиция Румынии сообщила, сколько украинцев в 2025 году нелегально пересекли границу
За первые семь месяцев 2025 года более 5400 украинцев незаконно пересекли границу с Румынией. Это меньше, чем в прошлом году, и для них действует специальный правовой режим временной защиты.
Об этом сообщает digi24, пишет УНН.
Детали
В Пограничной полиции Румынии сообщили, что большинство нарушителей выявили инспекции из приграничных районов Сигету-Мармацией и Ясс, а также подразделения Береговой охраны. Несмотря на снижение количества случаев по сравнению с прошлым годом, проблема незаконного пересечения остается одной из самых актуальных на румынско-украинской границе.
Правоохранители объясняют, что украинцы, оказавшиеся на территории Румынии без законных оснований, не подвергаются обычным санкциям, предусмотренным за нелегальное пересечение. Учитывая войну, развязанную россией против Украины, для них действует специальный правовой режим.
Вместо стандартных процедур миграционного контроля, граждане Украины имеют возможность воспользоваться защитными механизмами, предусмотренными законодательством ЕС.
Основной из них – временная защита, которая действует на территории всех стран-членов Союза, включая Румынию.
Таким образом, румынские власти подчеркивают, что реагируют на ситуацию не только в рамках безопасности границ, но и в гуманитарном ключе, предоставляя украинцам доступ к правовым инструментам, которые позволяют легально находиться в стране.
