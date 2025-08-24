Прикордонна поліція Румунії повідомила, скільки українців у 2025 році нелегально перетнули кордон
Київ • УНН
За перші сім місяців 2025 року понад 5400 українців незаконно перетнули кордон з Румунією. Це менше, ніж торік, і для них діє спеціальний правовий режим тимчасового захисту.
Про це повідомляє digi24, пише УНН.
Деталі
У Прикордонній поліції Румунії повідомили, що більшість порушників виявили інспекції з прикордонних районів Сігету-Мармацієй та Ясс, а також підрозділи Берегової охорони. Незважаючи на зниження кількості випадків у порівнянні з минулим роком, проблема незаконного перетину залишається однією з найактуальніших на румунсько-українському кордоні.
Правоохоронці пояснюють, що українці, які опинилися на території Румунії без законних підстав, не піддаються звичайним санкціям, передбаченим за нелегальний перетин. Враховуючи війну, розв’язану росією проти України, для них діє спеціальний правовий режим.
Замість стандартних процедур міграційного контролю, громадяни України мають можливість скористатися захисними механізмами, передбаченими законодавством ЄС.
Основний із них – тимчасовий захист, який діє на території всіх країн-членів Союзу, включно з Румунією.
Таким чином, румунська влада підкреслює, що реагує на ситуацію не лише в рамках безпеки кордонів, а й у гуманітарному ключі, надаючи українцям доступ до правових інструментів, які дозволяють легально перебувати в країні.
