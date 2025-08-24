Прикордонна поліція Румунії повідомила, скільки українців у 2025 році нелегально перетнули кордон

$41.220.00
47.980.00
ukenru
13:49 • 1984 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
10:46 • 10576 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 22080 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 20818 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 26762 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 63885 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 58260 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 32017 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 55424 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 34986 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
70%
746мм
Популярнi новини
лукашенко "привітав" Україну з Днем незалежності: цинічно побажав "знайти відповідь на виклики"Photo24 серпня, 09:09 • 10823 перегляди
Карні про війну проти України: переживаємо вирішальний момент, міжнародна підтримка має посилитися 24 серпня, 09:46 • 5240 перегляди
російська альпіністка 11 днів провела на піку Перемоги в Киргизстані й загинула09:59 • 12125 перегляди
Канада виділить понад 1 млрд доларів на постачання дронів, боєприпасів Україні - прем’єр Карні 10:14 • 7082 перегляди
Надзвичайна ситуація в Єревані: російський винищувач врізався у міську інфраструктуру13:30 • 9138 перегляди
Публікації
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 26765 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 63887 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 38139 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 51419 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 39110 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Карні
Дональд Трамп
Кіт Келлог
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Канада
Європа
Донецька область
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 39708 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 25757 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 26978 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 29604 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 36105 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
COVID-19
Євро
Пістолет

Прикордонна поліція Румунії повідомила, скільки українців у 2025 році нелегально перетнули кордон

Київ • УНН

 • 46 перегляди

За перші сім місяців 2025 року понад 5400 українців незаконно перетнули кордон з Румунією. Це менше, ніж торік, і для них діє спеціальний правовий режим тимчасового захисту.

Прикордонна поліція Румунії повідомила, скільки українців у 2025 році нелегально перетнули кордон

За перші сім місяців 2025 року понад 5400 громадян України незаконно перетнули кордон з Румунією. Це менше, ніж торік, коли прикордонники зафіксували понад 7600 таких випадків.

Про це повідомляє digi24, пише УНН.

Деталі

У Прикордонній поліції Румунії повідомили, що більшість порушників виявили інспекції з прикордонних районів Сігету-Мармацієй та Ясс, а також підрозділи Берегової охорони. Незважаючи на зниження кількості випадків у порівнянні з минулим роком, проблема незаконного перетину залишається однією з найактуальніших на румунсько-українському кордоні.

Правоохоронці пояснюють, що українці, які опинилися на території Румунії без законних підстав, не піддаються звичайним санкціям, передбаченим за нелегальний перетин. Враховуючи війну, розв’язану росією проти України, для них діє спеціальний правовий режим.

Замість стандартних процедур міграційного контролю, громадяни України мають можливість скористатися захисними механізмами, передбаченими законодавством ЄС.

Основний із них – тимчасовий захист, який діє на території всіх країн-членів Союзу, включно з Румунією.

Таким чином, румунська влада підкреслює, що реагує на ситуацію не лише в рамках безпеки кордонів, а й у гуманітарному ключі, надаючи українцям доступ до правових інструментів, які дозволяють легально перебувати в країні.

Президент Румунії підписав закон, який дозволяє військовим збивати дрони, що "заблукали"19.05.25, 15:44 • 2810 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуНаші за кордоном
Європейський Союз
Румунія
Україна