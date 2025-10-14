Два румунські катери порушили кордон на Дунаї - прикордонники
Київ • УНН
Два румунські катери порушили державний кордон України на Дунаї. Прикордонники затримали порушників, які вийшли на риболовлю без карт та навігаційних приладів.
Двічі за добу румунські катери незаконного перетнули державний кордон України на річці Дунай, повідомили у Держприкордонслужбі у вівторок, пише УНН.
Деталі
"Два румунські катери порушили державний кордон України на Дунаї", - ідеться у повідомленні.
Прикордонники затримали порушників з різницею у кілька годин. Як з’ясувалося, обидва судна вийшли на риболовлю без карт та навігаційних приладів, тож випадково зайшли у внутрішні води України, повідомили прикордонники.
На чотирьох громадян Румунії складено адмінпротоколи за незаконний перетин державного кордону. Порушників передано румунській стороні.
Прикордонна поліція Румунії повідомила, скільки українців у 2025 році нелегально перетнули кордон24.08.25, 18:44 • 13276 переглядiв