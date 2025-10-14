Два румунські катери порушили кордон на Дунаї - прикордонники

Двічі за добу румунські катери незаконного перетнули державний кордон України на річці Дунай, повідомили у Держприкордонслужбі у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Два румунські катери порушили державний кордон України на Дунаї", - ідеться у повідомленні.

Прикордонники затримали порушників з різницею у кілька годин. Як з’ясувалося, обидва судна вийшли на риболовлю без карт та навігаційних приладів, тож випадково зайшли у внутрішні води України, повідомили прикордонники.

На чотирьох громадян Румунії складено адмінпротоколи за незаконний перетин державного кордону. Порушників передано румунській стороні.

