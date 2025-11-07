Румунську євродепутатку, яка грозилась "зламати ноги Зеленському", хочуть відправити до психлікарні
Київ • УНН
Роросійську румунську євродепутатку Діану Шошоаке знову викликали до Генпрокуратури, вимагаючи згоди на госпіталізацію. Їй висунули звинувачення у 11 злочинах, серед яких легіонерська пропаганда та антисемітизм.
Скандальну румунську євродепутатку Діану Шошоаке, відому своїми проросійськими заявами, зокрема тим, що вона в москві пригрозила "зламати ноги Зеленському, якщо він приїде до парламенту Румунії", знову викликали до Генеральної прокуратури країни, де вимагали її згоди на госпіталізацію. Про це повідомляє Digi24, пише УНН.
Деталі
Політикині висунули звинувачення у 11 злочинах, серед яких – легіонерська пропаганда, антисемітизм, образи та пропаганда осіб, засуджених за геноцид.
За словами самої Шошоаке, прокуратура вимагала її згоди на госпіталізацію до психіатричної лікарні.
Вони викликали мене на допит, я не знаю чому, і щоб я дала згоду на госпіталізацію до психіатричної лікарні, бо, за їхніми словами, це було зроблено за політичні заяви
Вона також назвала ситуацію "актом анулювання та небезпечним прецедентом для демократії", заявивши, що переслідування має політичний характер.
У жовтні Генпрокуратура Румунії підтвердила відкриття справи проти Шошоаке за незаконне позбавлення волі у скандалі з італійськими журналістами та екстремістську пропаганду, а також звернулася до Європейської прокуратури з проханням зняти з неї депутатську недоторканність.
Нагадаємо
У жовтні Шошоаке полетіла до москви, де взяла участь у святкуванні ювілею пропагандистського каналу RT. Саме там вона заявила, що "переламає ноги Зеленському", якщо він ще раз наважиться приїхати у парламент Румунії.