Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебюту

Пірс Броснан в інтерв'ю GQ розповів про свою роль Доктора Фейта у фільмі "Чорний Адам" та пообіцяв, що готовий знову зіграти супергероя DC Comics, передає УНН.

Деталі

Американський супергеройський фільм режисера Жауме Кольєт-Серрі "Чорний Адам" отримав неоднозначні відгуки, однак гра виконавця колишніх серій про Джеймса Бонда була загалом сприйнята добре. В інтерв'ю GQ 72-річний Броснан заявив, що готовий знову зіграти Доктора Фейта, якщо надійде дзвінок:

Мені це дуже сподобалося, філософія цього персонажа, і я був би відкритий для цього". Цікаво, що потім він розповів GQ, як він чув, "що Фейт матиме власне шоу або власний фільм. Я чув, що він зніметься в наступному Супермені - заявив актор та продюсер.

Довідка

Пірс Броснан, широко відомий своїм виконанням ролі агент МІ-6 Джеймса Бонда, головного персонажу романів британського письменника Яна Флемінга, у 2021 році отримав одну з головних ролей у фільмі DC "Чорний Адам". Партнери по кінокоміксу теж зіркові - Кен Нельсон і Дуейн Джонсон.

Світова прем'єра "Чорного Адама" відбулася у Мехіко 3 жовтня 2022 року, а у США – 21 жовтня того ж року. Фільм зібрав $393,2 млн по всьому світу. Втім отримав "Чорний Адам" отримав змішані відгуки критиків; разом з тим, картину похвалили за візуальні ефекти і послідовність дій.

Нагадаємо

Marvel Studios додала ще одну можливу дату релізу фільму на 2028 рік. Якщо план реалізують, це буде вже четверта стрічка студії, запланована на той рік.

CD Projekt RED анонсувала комікс The Little Witcher про Ґеральта, який виховує маленьку Цірі