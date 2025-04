CD Projekt RED анонсувала комікс The Little Witcher про Ґеральта, який виховує маленьку Цірі

Польська компанія CD Projekt RED анонсувала колекцію коміксів The Little Witcher, які оповідатимуть не лише про боротьбу проти монстрів, а й про намагання героя виховувати маленьку Цірі. Про це пише УНН посиланням на офіційний акаунт The Witcher.

Деталі

Зазначається, що комікс призначений не лише для дітей, а й для фанів будь-якого віку.

Слідкуйте за тим, як Ґеральт із Рівії бере участь у житті батька-вбивці монстрів, який виховує маленьку Цірі. Незалежно від того, чи шукаєте ви веселе сімейне читання чи безтурботний погляд на світ Відьмаків, у цьому коміксі є все - йдеться в дописі.

Нині The Little Witcher доступний для передзамовлення за ціною $16, а з 13 травня з’явиться у продажу в Канаді та США.

Нагадаємо

Netflix оголосив дату виходу аніме "Відьмак: Сирени з глибин" - 11 лютого 2025 року. Головного героя Ґеральта озвучить Даґ Кокл, а фільм базується на оповіданні Анджея Сапковського "Маленька жертва".