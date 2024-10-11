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Надія на справедливість. Поліція взялась за справу головного юриста Нацбанку

Київ • УНН

 • 155631 перегляди

Слідчі Печерського управління поліції розслідують можливі зловживання директора юрдепартаменту НБУ Зими. Планується його допит та встановлення кола потерпілих у справі.

Надія на справедливість. Поліція взялась за справу головного юриста Нацбанку

Слідчі Печерського управління поліції м. Києва активно розслідують кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою директором юридичного департаменту Національного банку України Олександра Зими. Зокрема планується його допит, пише УНН.

Суть справи

Понад девʼять місяців минуло з того часу, як Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою та службовим становищем Олександром Зимою, що призвело до тяжких наслідків. 

Справа була відкрита через лист Зими до Фонду гарантування вкладів фізосіб. У документі Зима, який одночасно є головним юристом Нацбанку і головою Адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізосіб, від імені Нацбанку рекомендував Фонду гарантування вкладів відкликати позови, подані банком "Конкордом" проти Національного банку України.

Йшлося про чотири позови, у яких "Конкорд" вимагав скасувати штрафи на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень. Вони були подані ще до того, як Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію "Конкорду" й увів туди тимчасову адміністрацію.  

"З огляду на наведене вище, а також з метою захисту інтересів держави, пропонуємо розглянути питання щодо доцільності подальшого супроводження вищезазначених справ та залишення без розгляду чи відмови від таких позовів у спосіб визначений процесуальним законодавством", - написав Зима у листі до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Фонд дослухався до рекомендації, яку отримав від імені регулятора. Лист, до речі, містив цифровий підпис Олександра Зими.

Тобто своїми діями Зима, ймовірно, поставив під сумнів незалежність дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що тепер має негативний вплив на взаємодію з міжнародними фінансовими інститутами. Адже не виключено що, наприклад, МВФ, через незадоволення ситуацією, почав активно вимагати від України розробки процедури і проведення відкритого конкурсу на посаду директора-розпорядника ФГВФО.

Крім того, за словами співвласниці "Конкорду" Олени Сосєдки, своїми вказівками Зима позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд. 

Заміна слідчого органу

За час, поки справу Зими розслідували в ДБР, слідчі так і не спромоглися визначити потерпілих у кримінальному провадженні. Навіть попри те, що суд своїм рішенням зобовʼязав їх визнати співвласницю "Конкорду" Юлію Сосєдку потерпілою, за понад чотири місяці це рішення так і не було виконане. 

У жовтні стало відомо, що прокуратура передала кримінальне провадження проти Зими на розслідування Печерському управлінню поліції м. Києва. На думку Юлії Сосєдки, таким чином правоохоронці спробували затягувати розслідування. 

У поліції УНН підтвердили, що розслідують справу Зими.

Крім того, з відповіді поліцейських можна зробити висновок, що слідчі з більшим ентузіазмом підійшли до своїх обовʼязків. Зокрема, вони повідомили, що планують встановити коло потерпілих осіб, а також допитати їх.

Також за даними поліції, слідчі допитають і головного юриста НБУ Олександра Зиму.

"За результатами вивчення матеріалів кримінального провадження слідчим планується провести всі необхідні слідчі дії, в тому числі встановлення кола потерпілих та їх допит, а також проведення допитів Олександра Зими та Юлії Сосєдки та інших", - йдеться у відповіді на запит УНН.

Також правоохоронці зазначили, що звертатимуться до суду з клопотанням про відсторонення Зими з посади директора юридичного департаменту НБУ після того, як йому буде вручене повідомлення про підозру.

"Рішення про звернення до суду із клопотанням про відсторонення від виконання службових обов’язків приймається лише щодо підозрюваного. У звʼязку з тим, що наразі у кримінальному провадженні відсутній статус підозрюваного, звернення з вказаним клопотанням до суду є неможливим", - йдеться у повідомленні.

Складна справа

Колишній перший заступник голови Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков розповів УНН, що основна складність розслідування злочинів, повʼязаних зі зловживанням владою та службовим становищем, полягає у визначенні обсягу обовʼязків та повноважень посадовця, які часто не конкретизовані. 

"Ключове – це обсяг прав та службових повноважень особи, тому що необхідно вивчити чи входило це (ухвалене чиновником рішення – ред.) в його службові обов’язки чи не входило, чи використовував він свої службові обов’язки, чи діяв за спеціальним дорученням. Це дуже важливо", - зазначив Бабіков.

Крім того, за його словами, слідчі під час розслідування таких злочинів повинні зʼясувати, чи пов’язане використання посадовцем своїх службових обов’язків та влади з тою шкодою і негативними наслідками, які настали. 

"Головним складним моментом під час розслідування цих проваджень є те, щоб довести що саме певний конкретний чиновник використав незаконно свої повноваження службові чи владу і це призвело до негативних наслідків. Чому? Тому що в будь-якій державній установі, організації повноваження різних службових осіб можуть перетинатися або не бути достатньо деталізовані, конкретизовані", - уточнив Бабіков.

Водночас, експерти, опитані УНН, звернули увагу на те, що Зима може намагатися уникнути відповідальності через значний вплив, який має він та його керівництво.

"У нас НБУ очолила людина, яка була головою "Ощадбанку", який ніколи не балував нас своїми гарними результатами роботи. Банк, який завжди був на межі банкрутства, а держава його просто підпитувала (фінансувала – ред.), і людина з такими фаховими явищами очолила НБУ. То чого ми хочемо? Тепер всі підлеглі, а головний юрист - це людина, яка наближена до голови, виконують особисто його завдання. Тому він і захищений, він (Зима – ред.) заздалегідь захищений, оскільки він працює в системі, яка збудована для корупційних задач, і під певні зобовʼязання в його адресу, що він буде захищений від переслідувань", - зазначив фахівець з питань безпеки Сергій Шабовта.

Тож поки залишається сподіватись, що запал слідчих щодо розслідування цього кримінального провадження не згасне і справа проти Зими опиниться в суді.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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