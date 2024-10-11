Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Следователи Печерского управления полиции расследуют возможные злоупотребления директора юрдепартамента НБУ Зимы. Планируется его допрос и установление круга потерпевших по делу.

Следователи Печерского управления полиции г. Киева активно расследуют уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью директором юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы. В частности планируется его допрос, пишет УНН.

Суть дела

Более девяти месяцев прошло с тех пор, как Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью и служебным положением Александром Зимой, что привело к тяжелым последствиям. 

Дело было открыто из-за письма Зимы в Фонд гарантирования вкладов физлиц. В документе Зима, который одновременно является главным юристом Нацбанка и главой Административного совета Фонда гарантирования вкладов физлиц, от имени Нацбанка рекомендовал Фонду гарантирования вкладов отозвать иски, поданные банком "Конкордом" против Национального банка Украины.

Речь шла о четырех исках, в которых "Конкорд" требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Они были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.   

"Учитывая вышеизложенное, а также с целью защиты интересов государства, предлагаем рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего сопровождения вышеупомянутых дел и оставления без рассмотрения или отказа от таких исков способом, определенным процессуальным законодательством", - написал Зима в письме в Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Фонд прислушался к рекомендации, которую получил от имени регулятора. Письмо, кстати, содержало цифровую подпись Александра Зимы.

То есть своими действиями Зима, вероятно, поставил под сомнение независимость дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц, что теперь имеет негативное влияние на взаимодействие с международными финансовыми институтами. Ведь не исключено что, например, МВФ, из-за недовольства ситуацией, начал активно требовать от Украины разработки процедуры и проведения открытого конкурса на должность директора-распорядителя ФГВФЛ.

Кроме того, по словам совладельца "Конкорда" Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд. 

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Замена следственного органа

За время, пока дело Зимы расследовали в ГБР, следователи так и не смогли определить потерпевших в уголовном производстве. Даже несмотря на то, что суд своим решением обязал их признать совладелицу "Конкорда" Юлию Соседку потерпевшей, за более чем четыре месяца это решение так и не было выполнено. 

В октябре стало известно, что прокуратура передала уголовное производство против Зимина расследование Печерскому управлению полиции г. Киева. По мнению Юлии Соседки, таким образом правоохранители попытались затягивать расследование. 

В полиции УНН подтвердили, что расследуют дело Зимы.

Кроме того, из ответа полицейских можно сделать вывод, что следователи с большим энтузиазмом подошли к своим обязанностям. В частности, они сообщили, что планируют установить круг потерпевших лиц, а также допросить их.

Также по данным полиции, следователи допросят и главного юриста НБУ Александра Зиму.

"По результатам изучения материалов уголовного производства следователем планируется провести все необходимые следственные действия, в том числе установление круга потерпевших и их допрос, а также проведение допросов Александра Зимы и Юлии Соседки и других", - говорится в ответе на запрос УНН.

Также правоохранители отметили, что будут обращаться в суд с ходатайством об отстранении Зимы с должности директора юридического департамента НБУ после того, как ему будет вручено уведомление о подозрении.

"Решение об обращении в суд с ходатайством об отстранении от исполнения служебных обязанностей принимается только в отношении подозреваемого. В связи с тем, что сейчас в уголовном производстве отсутствует статус подозреваемого, обращение с указанным ходатайством в суд невозможно", - говорится в сообщении.

Сложное дело

Бывший первый заместитель председателя Государственного бюро расследований Александр Бабиков рассказал УНН, что основная сложность расследования преступлений, связанных со злоупотреблением властью и служебным положением, заключается в определении объема обязанностей и полномочий должностного лица, которые часто не конкретизированы. 

"Ключевое-это объем прав и служебных полномочий лица, потому что необходимо изучить входило ли это (принятое чиновником решение – ред.) в его служебные обязанности или не входило, использовал ли он свои служебные обязанности, действовал ли по специальному поручению. Это очень важно", - отметил Бабиков.

Кроме того, по его словам, следователи при расследовании таких преступлений должны выяснить, связано ли использование должностным лицом своих служебных обязанностей и власти с тем вредом и негативными последствиями, которые наступили. 

"Главным сложным моментом при расследовании этих производств является то, чтобы доказать, что именно определенный конкретный чиновник использовал незаконно свои полномочия служебные или власть и это привело к негативным последствиям. Почему? Потому что в любом государственном учреждении, организации полномочия различных должностных лиц могут пересекаться или не быть достаточно детализированы, конкретизированы", - уточнил Бабиков.

В то же время, эксперты, опрошенные УНН, обратили внимание на то, что Зима может пытаться избежать ответственности из-за значительного влияния, которое имеет он и его руководство.

"У нас НБУ возглавил человек, который был главой "Ощадбанка", который никогда не баловал нас своими хорошими результатами работы. Банк, который всегда был на грани банкротства, а государство его просто подпитывало (финансировало - ред.), и человек с такими профессиональными явлениями возглавил НБУ. Так чего мы хотим, теперь все подчиненные, а главный юрист - это человек, который приближен к главе, выполняют лично его задачи. Поэтому он и защищен, он (Зима - ред.) заранее защищен, поскольку он работает в системе, которая выстроена для коррупционных задач, и под определенные обязательства в его адрес, что он будет защищен от преследований", - отметил специалист по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

Поэтому пока остается надеяться, что пыл следователей по расследованию этого уголовного производства не угаснет и дело против зимы окажется в суде.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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