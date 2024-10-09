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Слідчі проситимуть суд відсторонити головного юриста Нацбанку з посади після того, як йому оголосять про підозру

Слідчі проситимуть суд відсторонити головного юриста Нацбанку з посади після того, як йому оголосять про підозру

Київ • УНН

 • 116909 перегляди

Слідчі звернуться до суду з клопотанням про відсторонення директора юрдепартаменту НБУ Олександра Зими після оголошення йому підозри. Справа стосується можливого зловживання службовим становищем.

Слідчі звертатимуться до суду з клопотанням про відсторонення директора юридичного департаменту Національного банку України Олександра Зими з посади після того, як йому буде оголошено повідомлення про підозру. Про це повідомили у Печерському управлінні поліції м. Києва у відповідь на запит УНН.

Контекст

В кінці грудня 2023 року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем головним юристом НБУ. Справа стосується листа Нацбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за підписом Зими, яким він рекомендував Фонду відкликати позови, подані банком "Конкордом" проти НБУ.  У документі йшлося про чотири позови банку до НБУ, у яких "Конкорд" вимагав скасувати штрафи на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень. Вони були подані ще до того, як Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію "Конкорду" й увів туди тимчасову адміністрацію. Варто зазначити, що Зима, окрім юридичного департаменту Нацбанку, очолює також Адміністративну раду Фонду гарантування вкладів фізосіб.

За словами співвласниці "Конкорду" Олени Сосєдки, своїми вказівками Зима позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд

Через понад 9 місяців слідчі ДБР передали справу головного юриста Нацбанку до Управління поліції в Печерському районі Києва. На думку співвласниці "Конкорду" Юлії Сосєдки, таким чином правоохоронці намагаються затягувати розслідування. При цьому слідчі ДБР так і не виконали рішення суду щодо визнання Юлії Сосєдки потерпілою у кримінальному провадженні.

"Рішення про звернення до суду із клопотанням про відсторонення від виконання службових обов’язків приймається лише щодо підозрюваного. У звʼязку з тим, що наразі у кримінальному провадженні відсутній статус підозрюваного, звернення з вказаним клопотанням до суду є неможливим", - йдеться у відповіді правоохоронців.

Крім того, в поліції повідомили, що планують визначити коло потерпілих, а також допитати головного юриста НБУ Олександра Зиму.

Додамо

Раніше експерт з питань безпеки Сергій Шабовта в коментарі УНН зазначив, що Зима має покровителя, а тому відчуває свою безкарність. За його словами, головний юрист Нацбанку Олександр Зима – це людина, наближена до голови НБУ Андрія Пишного. Саме тому він впевнений, що його не переслідуватимуть відповідно до чинного законодавства за допущені порушення.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
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