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Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении

Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 08:27  •  35471 просмотра

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Следователи обратятся в суд с ходатайством об отстранении директора юрдепартамента НБУ Александра Зимы после объявления ему подозрения. Дело касается возможного злоупотребления служебным положением.

Следователи будут обращаться в суд с ходатайством об отстранении директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы с должности после того, как ему будет объявлено сообщение о подозрении. Об этом сообщили в Печерском управлении полиции г. Киева в ответ на запрос УНН.

Контекст

В конце декабря 2023 года Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением главным юристом НБУ. Дело касается письма Нацбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком «Конкордом» против НБУ.  В документе говорилось о четырех исках банка к НБУ, в которых «Конкорд» требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Они были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации «Конкорда» и ввел туда временную администрацию. Стоит отметить, что Зима, кроме юридического департамента Нацбанка, возглавляет также Административный совет Фонда гарантирования вкладов физлиц.

По словам совладелицы «Конкорда» Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд

Спустя более 9 месяцев следователи ГБР передали дело главного юриста Нацбанка в Управление полиции в Печерском районе Киева. По мнению совладелицы «Конкорда» Юлии Соседки, таким образом правоохранители пытаются затягивать расследование. При этом следователи ГБР так и не выполнили решение суда о признании Юлии Соседки потерпевшей в уголовном производстве.

«Решение об обращении в суд с ходатайством об отстранении от исполнения служебных обязанностей принимается только в отношении подозреваемого. В связи с тем, что сейчас в уголовном производстве отсутствует статус подозреваемого, обращение с указанным ходатайством в суд невозможно», - говорится в ответе правоохранителей.

Кроме того, в полиции сообщили, что планируют определить круг потерпевших, а также допросить главного юриста НБУ Александра Зиму.

Добавим

Ранее эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта в комментарии УНН отметил, что Зима имеет покровителя, а потому чувствует свою безнаказанность. По его словам, главный юрист Нацбанка Александр Зима - это человек, приближенный к главе НБУ Андрею Пышному. Именно поэтому он уверен, что его не будут преследовать в соответствии с действующим законодательством за допущенные нарушения.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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