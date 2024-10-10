Ексзаступник голови ДБР розповів, у чому складність розслідування службових злочинів

Основна складність розслідування злочинів, повʼязаних зі зловживанням владою та службовим становищем, полягає у визначенні обсягу обовʼязків та повноважень посадовця, які часто не конкретизовані. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів колишній перший заступник голови Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков.

"Ключове – це обсяг прав та службових повноважень особи, тому що необхідно вивчити чи входило це (ухвалене чиновником рішення – ред.) в його службові обов’язки чи не входило, чи використовував він свої службові обов’язки, чи діяв за спеціальним дорученням. Це дуже важливо", - зазначив Бабіков.

Крім того, за його словами, слідчі під час розслідування злочинів, повʼязаних зі зловживанням владою та службовим становищем повинні зʼясувати, чи пов’язане використання посадовцем своїх службових обов’язків та влади з тою шкодою і негативними наслідками, які настали.

"Головним складним моментом під час розслідування цих проваджень є те, щоб довести що саме певний конкретний чиновник використав незаконно свої повноваження службові чи владу і це призвело до негативних наслідків. Чому? Тому що в будь-якій державній установі, організації повноваження різних службових осіб можуть перетинатися або не бути достатньо деталізовані, конкретизовані", - уточнив Бабіков.

Бабіков також додав, що в деяких випадках рішення приймаються колегіально певними органами, що породжує правові наслідки, а чиновник лише підписує, а по суті оформляє це рішення. І в деяких випадках таке рішення проходить певні етапи погодження начальниками відділів, управлінь, які його візують, тобто кожен відповідає за свою ділянку. У такому випадку, на думку Бабікова, не може бути застосована стаття 364 ККУ (зловживання владою та службовим становищем). Адже, за його словами, ця стаття передбачає, що це злочин з умисною формою вини.

Додамо

В кінці грудня 2023 року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем головним юристом НБУ. Справа стосується листа Нацбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за підписом Зими, яким він рекомендував Фонду відкликати позови, подані банком "Конкордом" проти НБУ. У документі йшлося про чотири позови банку до НБУ, у яких "Конкорд" вимагав скасувати штрафи на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень. Вони були подані ще до того, як Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію "Конкорду" й увів туди тимчасову адміністрацію. Варто зазначити, що Зима, окрім юридичного департаменту Нацбанку, очолює також Адміністративну раду Фонду гарантування вкладів фізосіб.

За словами співвласниці "Конкорду" Олени Сосєдки, своїми вказівками Зима позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд.

Через понад 9 місяців слідчі ДБР передали справу головного юриста Нацбанку до Управління поліції в Печерському районі Києва. На думку співвласниці "Конкорду" Юлії Сосєдки, таким чином правоохоронці намагаються затягувати розслідування. При цьому слідчі ДБР так і не виконали рішення суду щодо визнання Юлії Сосєдки потерпілою у кримінальному провадженні.

В поліції УНН повідомили, що планують визначити коло потерпілих, а також допитати головного юриста НБУ Олександра Зиму. Крім того, слідчі звертатимуться до суду з клопотанням про відсторонення Зими з посади після того як йому буде вручено повідомлення про підозру.

Нагадаємо

Раніше експерт з питань безпеки Сергій Шабовта в коментарі УНН зазначив, що Зима має покровителя, а тому відчуває свою безкарність. За його словами, головний юрист Нацбанку Олександр Зима – це людина, наближена до голови НБУ Андрія Пишного. Саме тому він впевнений, що його не переслідуватимуть відповідно до чинного законодавства за допущені порушення.