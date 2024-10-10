Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Основная сложность расследования преступлений, связанных со злоупотреблением властью и служебным положением, заключается в определении объема обязанностей и полномочий чиновника, которые часто не конкретизированы. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал бывший первый заместитель председателя Государственного бюро расследований Александр Бабиков.

"Ключевое - это объем прав и служебных полномочий лица, потому что необходимо изучить входило ли это (принятое чиновником решение - ред.) в его служебные обязанности или не входило, использовал ли он свои служебные обязанности, действовал ли по специальному поручению. Это очень важно", - отметил Бабиков.

Кроме того, по его словам, следователи при расследовании преступлений, связанных со злоупотреблением властью и служебным положением должны выяснить, связано ли использование должностным лицом своих служебных обязанностей и власти с тем вредом и негативными последствиями, которые наступили.

"Главным сложным моментом при расследовании этих производств является то, чтобы доказать, что именно определенный конкретный чиновник использовал незаконно свои полномочия служебные или власть и это привело к негативным последствиям. Почему? Потому что в любом государственном учреждении, организации полномочия различных должностных лиц могут пересекаться или не быть достаточно детализированы, конкретизированы", - уточнил Бабиков.

Бабиков также добавил, что в некоторых случаях решения принимаются коллегиально определенными органами, что порождает правовые последствия, а чиновник лишь подписывает, а по сути оформляет это решение. И в некоторых случаях такое решение проходит определенные этапы согласования начальниками отделов, управлений, которые его визируют, то есть каждый отвечает за свой участок. В таком случае, по мнению Бабикова, не может быть применена статья 364 УКУ (злоупотребление властью и служебным положением). Ведь, по его словам, эта статья предусматривает, что это преступление с умышленной формой вины.

Добавим

В конце декабря 2023 года Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением главным юристом НБУ. Дело касается письма Нацбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкордом" против НБУ. В документе говорилось о четырех исках банка к НБУ, в которых "Конкорд" требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Они были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию. Стоит отметить, что Зима, кроме юридического департамента Нацбанка, возглавляет также Административный совет Фонда гарантирования вкладов физлиц.

По словам совладелицы "Конкорда" Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

Спустя более 9 месяцев следователи ГБР передали дело главного юриста Нацбанка в Управление полиции в Печерском районе Киева. По мнению совладелицы "Конкорда" Юлии Соседки, таким образом правоохранители пытаются затягивать расследование. При этом следователи ГБР так и не выполнили решение суда о признании Юлии Соседки потерпевшей в уголовном производстве.

В полиции УНН сообщили, что планируют определить круг потерпевших, а также допросить главного юриста НБУ Александра Зиму. Кроме того, следователи будут обращаться в суд с ходатайством об отстранении Зимы от должности после того как ему будет вручено уведомление о подозрении.

Напомним

Ранее эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта в комментарии УНН отметил, что Зима имеет покровителя, а потому чувствует свою безнаказанность. По его словам, главный юрист Нацбанка Александр Зима - это человек, приближенный к главе НБУ Андрею Пышному. Именно поэтому он уверен, что его не будут преследовать в соответствии с действующим законодательством за допущенные нарушения.