Через три-чотири місяці ми будемо у стані світової війни через людей, які зараз перебувають при владі – Дональд Трамп
Київ • УНН
Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив про можливість світової війни через 3-4 місяці через дії нинішньої влади. Він обіцяє швидко завершити конфлікти в Україні та на Близькому Сході у разі перемоги на виборах.
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив про загрозу третьої світової війни у найближчі місяці через дії нинішньої влади в Америці. Про це Трамп заявив під час мітингу, який транслювала компанія RSBN, передає УНН.
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"У нас є проблема. Я дуже турбуюся про те, що через три чи чотири місяці ми будемо у стані світової війни через людей, які зараз перебувають при владі", - сказав Трамп.
Він вкотре зазначив, що в разі його перемоги на президентських виборах він зможе швидко закінчити в Україні та припинити хаос на Близькому Сході.
Нагадаємо
У семи штатах США, які вагаються з вибором між кандидатами та зазвичай визначають долю президентських виборів, виборці віддають перевагу Дональду Трампу над Камалою Гарріс у питанні вирішення війни в Україні та на Близькому Сході.