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Через три-четыре месяца мы будем в состоянии мировой войны из-за людей, которые сейчас находятся у власти - Дональд Трамп

Киев  •  УНН

13 октября 2024, 09:06  •  2900 просмотра

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о возможности мировой войны через 3-4 месяца из-за действий нынешней власти. Он обещает быстро завершить конфликты в Украине и на Ближнем Востоке в случае победы на выборах.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп  заявил об угрозе третьей мировой войны в ближайшие месяцы из-за действий нынешней власти в Америке. Об этом Трамп заявил во время митинга, который транслировала компания RSBN, передает УНН.

Детали

"У нас есть проблема. Я очень беспокоюсь о том, что через три или четыре месяца мы будем в состоянии мировой войны из-за людей, которые сейчас находятся у власти", - сказал Трамп.

Он в очередной раз отметил, что в случае его победы на президентских выборах он сможет быстро закончить в Украине и прекратить хаос на Ближнем Востоке.

Напомним,

В семи штатах США, которые колеблются с выбором между кандидатами и обычно определяют судьбу президентских выборов, избиратели отдают предпочтение Дональду Трампу над Камалой Харрис в вопросе решения войны в Украине и на Ближнем Востоке.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
kamala-kharrisКамала Харрис
respublikanskaya-partiya-soedinennie-shtatiРеспубликанская партия (Соединенные Штаты)
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина