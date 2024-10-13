Через три-четыре месяца мы будем в состоянии мировой войны из-за людей, которые сейчас находятся у власти - Дональд Трамп
Киев • УНН
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о возможности мировой войны через 3-4 месяца из-за действий нынешней власти. Он обещает быстро завершить конфликты в Украине и на Ближнем Востоке в случае победы на выборах.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил об угрозе третьей мировой войны в ближайшие месяцы из-за действий нынешней власти в Америке. Об этом Трамп заявил во время митинга, который транслировала компания RSBN, передает УНН.
Детали
"У нас есть проблема. Я очень беспокоюсь о том, что через три или четыре месяца мы будем в состоянии мировой войны из-за людей, которые сейчас находятся у власти", - сказал Трамп.
Он в очередной раз отметил, что в случае его победы на президентских выборах он сможет быстро закончить в Украине и прекратить хаос на Ближнем Востоке.
Напомним,
В семи штатах США, которые колеблются с выбором между кандидатами и обычно определяют судьбу президентских выборов, избиратели отдают предпочтение Дональду Трампу над Камалой Харрис в вопросе решения войны в Украине и на Ближнем Востоке.