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"Неповний і містить недоліки": антикорупційні експерти рекомендують АРМА оновити Реєстр арештованих активів

"Неповний і містить недоліки": антикорупційні експерти рекомендують АРМА оновити Реєстр арештованих активів

Київ • УНН

 • 164016 перегляди

Transparency International Ukraine рекомендує АРМА оновити Реєстр арештованих активів через його неповноту та недоліки. Експерти вказують на непрозорість роботи агентства та неефективне управління арештованим майном.

Агентство з розшуку і менеджменту активів має попрацювати над Єдиним реєстром арештованого майна, адже він неповний і містить численні недоліки. Про це йдеться у звіті Transparency International Ukraine щодо здобутків України у проведенні антикорупційної реформи за період з лютого 2014 року по березень 2024 року.

Наприкінці серпня 2023 року голова АРМА поінформувала про відкриття доступу до Єдиного державного реєстру майна, на яке накладено арешт унаслідок кримінальних проваджень. Наразі реєстр неповний і містить численні недоліки щодо якості оголошеної інформації, тож над цим треба попрацювати

- зазначили в TI.

Зазначимо, саме відкриття доступу до Єдиного реєстру арештованих активів було однією з вимог для того, щоб Олена Дума залишилася на посаді голови АРМА. Цього вимагали як антикорупційні експерти, так і народні депутати.

Очевидно, що відкривали доступ до реєстру нашвидкуруч і лише для того, щоб Олена Дума не втратила свою посаду.

Додамо

АРМА має управляти активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення їх економічної вартості. Для того, щоб зберегти чи примножити вартість активу, його потрібно оцінити і за законом внести ці дані у Реєстр арештованих активів. Однак, реальність виглядає інакше, і наочним прикладом цього може слугувати історія з приховуванням оцінки санаторію "Трускавець" та переданих в АРМА сміттєвозами.

За останні роки в АРМА накопичилося багато майна, яке б могло не просто приносити дохід державному бюджету, а й працювати з користю під час повномасштабної війни. Наприклад, більшість санаторіїв, які передані АРМА, могли б приймати на реабілітацію поранених військових чи надавати прихисток переселенцям.

Окрім того в управлінні АРМА знаходиться немало важкої техніки, яка б могла працювати на користь держави. Екскаватори та бульдозери могли б використовуватися для укріплення оборони або відновлення інфраструктури, а по факту вони простоюють без діла.

Експерт з питань безпеки Сергій Шабовта припускає, що АРМА вибірково публікує інформацію про оцінку арештованого майна через те, що їм це вигідно з  корупційних міркувань. На його думку, такі факти мають реагувати правоохоронці.

Загалом, заяви про непрозору та неефективну роботу АРМА та його очільниці Олени Думи звучали вже неодноразово. На сайті Кабінету міністрів України навіть з’явилася петиція з закликом звільнити Олену Думу з посади через її ймовірні зв’язки з проросійськими політиками та неефективне управління арештованими активами.

Окрім того, днями всі члени громадської ради при АРМА склали свої повноваження. На засіданні вони наголосили на непророзості у роботі АРМА та на тому, що агентство створює штучні перешкоди для здійснення заходів громадського контролю за його діяльністю. Також вони заявили, що керівництво АРМА систематично ігнорує їхні звернення та в порушення вимог закону не залучає їх до опрацювання нормативно-правових актів.

Вже колишній голова громадської ради при АРМА Ігор Чобітько в коментарі УНН наголосив, що після саморозпуску громадської ради АРМА взагалі залишилася без зовнішнього контролю, а тому не можна назвати діяльність АРМА прозорою.

АРМА чекають зміни: Представництво ЄС вимагає прозорості в управлінні активами 04.10.24, 15:51 • 188510 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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