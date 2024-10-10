"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

Агентство по розыску и менеджменту активов должно поработать над Единым реестром арестованного имущества, ведь он неполный и содержит многочисленные недостатки. Об этом говорится в отчете Transparency International Ukraine о достижениях Украины в проведении антикоррупционной реформы за период с февраля 2014 года по март 2024 года.

В конце августа 2023 года глава АРМА проинформировала об открытии доступа к Единому государственному реестру имущества, на которое наложен арест в результате уголовных производств. Сейчас реестр неполный и содержит многочисленные недостатки по качеству объявленной информации, поэтому над этим надо поработать - отметили в TI.

Отметим, именно открытие доступа к Единому реестру арестованных активов было одним из требований для того, чтобы Елена Дума осталась на посту главы АРМА. Этого требовали как антикоррупционные эксперты, так и народные депутаты.

Очевидно, что открывали доступ к реестру на скорую руку и только для того, чтобы Елена Дума не потеряла свою должность.

Добавим

АРМА должно управлять активами, на которые наложен арест в уголовном производстве, с целью сохранения или увеличения их экономической стоимости. Для того, чтобы сохранить или приумножить стоимость актива, его нужно оценить и по закону внести эти данные в Реестр арестованных активов. Однако, реальность выглядит иначе, и наглядным примером этого может служить история с сокрытием оценки санатория "Трускавец" и переданных в АРМА мусоровозами.

За последние годы в АРМА накопилось много имущества, которое могло бы не просто приносить доход государственному бюджету, но и работать с пользой во время полномасштабной войны. Например, большинство санаториев, которые переданы АРМА, могли бы принимать на реабилитацию раненых военных или предоставлять приют переселенцам.

Кроме того, в управлении АРМА находится немало тяжелой техники, которая могла бы работать на пользу государства. Экскаваторы и бульдозеры могли бы использоваться для укрепления обороны или восстановления инфраструктуры, а по факту они простаивают без дела.

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта предполагает, что АРМА выборочно публикует информацию об оценке арестованного имущества из-за того, что им это выгодно из коррупционных соображений. По его мнению, на такие факты должны реагировать правоохранители.

В общем, заявления о непрозрачной и неэффективной работе АРМА и его руководительницы Елены Думы звучали уже неоднократно. На сайте Кабинета министров Украины даже появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности из-за ее вероятных связей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами.

Кроме того, на днях все члены общественного совета при АРМА сложили свои полномочия. На заседании они отметили непрозрачность в работе АРМА и то, что агентство создает искусственные препятствия для осуществления мероприятий общественного контроля за его деятельностью. Также они заявили, что руководство АРМА систематически игнорирует их обращения и в нарушение требований закона не привлекает их к разработке нормативно-правовых актов.

Уже бывший председатель общественного совета при АРМА Игорь Чобитько в комментарии УНН отметил, что после самороспуска общественного совета АРМА вообще осталась без внешнего контроля, а потому нельзя назвать деятельность АРМА прозрачной.

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами