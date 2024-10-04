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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 12:51  •  26068 просмотра

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Представительство ЕС призывает Украину реформировать АРМА до конца первого квартала 2025 года. Реформа должна включать прозрачный отбор руководителя, независимую оценку деятельности и прозрачность управления активами.

Представительство ЕС требует реформировать Агентство по розыску и менеджменту активов для продолжения предоставления финансовой помощи Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Представительства в ответ на запрос УНН.

В дипломатическом органе отметили, что Украина взяла на себя обязательства реформировать законодательную базу для АРМА и его деятельности до конца первого квартала 2025 года.

Реформа должна включать несколько важных аспектов, таких как прозрачный отбор руководителя АРМА, предусматривающий проверку его добропорядочности и профессионализма. Также необходимо создать независимую систему внешней оценки деятельности агентства и обеспечить прозрачность процедуры управления и продажи активов, переданных в АРМА.

Европейская комиссия поддерживает контакт с правительством Украины по выполнению этих обязательств

- отметили в Представительстве ЕС.

Там также отметили, что будут следить за деятельностью АРМА и готовы оказывать техническую помощь и поддерживать развитие способности украинского агентства, если возникнет такая необходимость.

Низкая способность АРМА требует немедленных изменений в управлении активами - нардеп30 сентября 2024, 14:48 • 115559 просмотров

Контекст

Программа Ukraine Facility (программа финансовой поддержки Украины от ЕС) предусматривает предоставление Украине 50 млрд евро в течение следующих четырех лет. Как сообщал народный депутат Ярослав Железняк, среди требований для предоставления финансирования, среди прочего, в первом квартале 2025 года должна быть проведена реформа АРМА, которая должна предусматривать изменения в отборе руководителя агентства и прозрачную процедуру управления и продажи арестованных активов.

Добавим

Заявления о непрозрачной и неэффективной работе АРМА и его руководительницы Елены Думы звучали уже неоднократно. На сайте Кабинета министров Украины даже появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности из-за ее вероятных связей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами.

Кроме того, недавно все члены общественного совета при АРМА сложили свои полномочия. На заседании они отметили непрозрачность в работе АРМА и то, что агентство создает искусственные препятствия для осуществления мероприятий общественного контроля за его деятельностью. Также они заявили, что руководство АРМА систематически игнорирует их обращения и в нарушение требований закона не привлекает их к разработке нормативно-правовых актов.

Уже бывший председатель общественного совета при АРМА Игорь Чобитько в комментарии УНН отметил, что после самороспуска общественного совета АРМА вообще осталась без внешнего контроля, а потому нельзя назвать деятельность АРМА прозрачной.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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