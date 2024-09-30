Низкая способность АРМА требует немедленных изменений в управлении активами - нардеп

Международные партнеры требуют коренных изменений в управлении активами, переданными в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА), ведь действующая система не справляется с большим объемом имущества и является неэффективной. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил нардеп, заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан.

«Мы имеем требование от Ukraine Facility для получения кредита на 50 млрд евро поменять подходы к управлению активами в АРМА. То есть то, что по состоянию на сейчас понятно, - что-то менять точно надо», - отметил он.

По его словам, сейчас способность АРМА низкая, потому что агентство не может осилить то количество активов, которые в него передаются. Ситуация не стала лучше и при новой руководительнице Елене Думе.

«Очевидно, что действующие подходы надо менять... Как именно это должно происходить сейчас сказать сложно, но действующий институт управляющих очень кривой и неэффективный», - указал Мовчан.

Нардеп пояснил, что по условиям действующего инструмента для отбора управляющих для арестованных активов очень низкая конкуренция. За предыдущий год АРМА отобрала лишь около 50 управляющих, а это «не результат».

Контекст

Программа Ukraine Facility предусматривает предоставление Украине 50 млрд евро в течение следующих четырех лет. Как сообщал народный депутат Ярослав Железняк, среди требований для предоставления финансирования, среди прочего, в первом квартале 2025 года должна быть проведена реформа АРМА, которая должна предусматривать изменения в отборе руководителя агентства и прозрачную процедуру управления и продажи арестованных активов.

Добавим

Заявления о непрозрачной и неэффективной работе АРМА и его руководительницы Елены Думы звучали уже неоднократно. На сайте Кабинета министров Украины даже появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности из-за ее вероятных связей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами.

Кроме того, на днях все члены общественного совета при АРМА сложили свои полномочия. На заседании они отметили непрозрачность в работе АРМА и то, что агентство создает искусственные препятствия для осуществления мероприятий общественного контроля за его деятельностью. Также они заявили, что руководство АРМА систематически игнорирует их обращения и в нарушение требований закона не привлекает их к разработке нормативно-правовых актов.

Уже бывший председатель общественного совета при АРМА Игорь Чобитько в комментарии УНН отметил, что после самороспуска общественного совета АРМА вообще осталась без внешнего контроля, а потому нельзя назвать деятельность АРМА прозрачной.

Бывший руководитель юридического управления АРМА Андрей Потемкин считает, что глава АРМА Елена Дума боится общественного контроля, поскольку имеет что скрывать.