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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Низкая способность АРМА требует немедленных изменений в управлении активами - нардеп

Низкая способность АРМА требует немедленных изменений в управлении активами - нардеп

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 14:48  •  17039 просмотра

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Международные партнеры требуют изменений в управлении активами АРМА для предоставления Украине 50 млрд евро. Действующая система неэффективна, а способность агентства низкая из-за большого количества переданных активов.

Международные партнеры требуют коренных изменений в управлении активами, переданными в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА), ведь действующая система не справляется с большим объемом имущества и является неэффективной. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил нардеп, заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан.

«Мы имеем требование от Ukraine Facility для получения кредита на 50 млрд евро поменять подходы к управлению активами в АРМА. То есть то, что по состоянию на сейчас понятно, - что-то менять точно надо», - отметил он.

По его словам, сейчас способность АРМА низкая, потому что агентство не может осилить то количество активов, которые в него передаются. Ситуация не стала лучше и при новой руководительнице Елене Думе.

«Очевидно, что действующие подходы надо менять... Как именно это должно происходить сейчас сказать сложно, но действующий институт управляющих очень кривой и неэффективный», - указал Мовчан.

Нардеп пояснил, что по условиям действующего инструмента для отбора управляющих для арестованных активов очень низкая конкуренция. За предыдущий год АРМА отобрала лишь около 50 управляющих, а это «не результат».

Контекст

Программа Ukraine Facility предусматривает предоставление Украине 50 млрд евро в течение следующих четырех лет. Как сообщал народный депутат Ярослав Железняк, среди требований для предоставления финансирования, среди прочего, в первом квартале 2025 года должна быть проведена реформа АРМА, которая должна предусматривать изменения в отборе руководителя агентства и прозрачную процедуру управления и продажи арестованных активов.

Добавим

Заявления о непрозрачной и неэффективной работе АРМА и его руководительницы Елены Думы звучали уже неоднократно. На сайте Кабинета министров Украины даже появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности из-за ее вероятных связей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами.

Кроме того, на днях все члены общественного совета при АРМА сложили свои полномочия. На заседании они отметили непрозрачность в работе АРМА и то, что агентство создает искусственные препятствия для осуществления мероприятий общественного контроля за его деятельностью. Также они заявили, что руководство АРМА систематически игнорирует их обращения и в нарушение требований закона не привлекает их к разработке нормативно-правовых актов.

Уже бывший председатель общественного совета при АРМА Игорь Чобитько в комментарии УНН отметил, что после самороспуска общественного совета АРМА вообще осталась без внешнего контроля, а потому нельзя назвать деятельность АРМА прозрачной.

Бывший руководитель юридического управления АРМА Андрей Потемкин считает, что глава АРМА Елена Дума боится общественного контроля, поскольку имеет что скрывать.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитика